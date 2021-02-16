От $770. С аукциона разыграют дешевые участки в садовых товариществах недалеко от Минска

В садовом товариществе «Вектор-2012» разыграют сразу 3 земельных надела. Это ближайший к Минску дачный поселок (отсюда до МКАД – 27,7 километра), поэтому и ценник выше. Торги за каждый из лотов начнутся уже с 15 тыс. рублей. Товарищество только формируется, поэтому большинство участков пока пустуют. Для лучшей навигации границы наделов отмечены столбиками и указателями с номерами. Из-за сильных снегопадов дойти и уж тем более доехать до каждого земельного надела нам не удалось, но пустырь хорошо просматривается, а участки примерно одинаковы. Площадь – порядка 9 соток, из коммуникаций – электричество. Выглядит дачный поселок так.