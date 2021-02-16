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От $770. С аукциона разыграют дешевые участки в садовых товариществах недалеко от Минска
16.02.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Всеучасткинакарте
Первый лот – участок в садовом товариществе «Шипяны». Земельный надел угловой, ровный и относительно большой для дачного участка. Торги за 10 соток земли начнутся всего с 2400 рублей. При этом территория участка ровная, из коммуникаций есть электричество и вода. Рядом небольшие дачные домики, некоторые соседи строятся. Возле кооператива есть лес, рядом поле, до Минска отсюда порядка 50 километров. Помимо цены лота, победитель аукциона должен будет возместить товариществу затраты на инфраструктуру в размере 170 рублей, плюс 1223,32 рубля – за организацию торгов.
Садовое товарищество "Солнечное-08" находится в 28 километрах от МКАД. Здесь на торги выставили 4,5 сотки земли. Участок выделен на склоне, неровный, холмистый. Подъехать к территории земельного надела по сугробам у нас не получилось, но весной, возможно, ситуация выглядит иначе. Из коммуникаций заявлены электричество и вода. Стартовая стоимость лота – 5 тыс. рублей, затраты на инфраструктуру – 520.
Площадь участка — 4,48 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 5000;
Расходы по организации и проведению аукциона — Br 1329,62
Расходы на инфраструктуру – Br520;
Координаты участка: 53°59'52.0"N 27°59'11.5"E;
Расстояние до МКАД: 27,9 км.
СТ «Вектор-2012», участки №54, №85 и №179 (Лоты №7, №8 и №9)
В садовом товариществе «Вектор-2012» разыграют сразу 3 земельных надела. Это ближайший к Минску дачный поселок (отсюда до МКАД – 27,7 километра), поэтому и ценник выше. Торги за каждый из лотов начнутся уже с 15 тыс. рублей. Товарищество только формируется, поэтому большинство участков пока пустуют. Для лучшей навигации границы наделов отмечены столбиками и указателями с номерами. Из-за сильных снегопадов дойти и уж тем более доехать до каждого земельного надела нам не удалось, но пустырь хорошо просматривается, а участки примерно одинаковы. Площадь – порядка 9 соток, из коммуникаций – электричество. Выглядит дачный поселок так.
Площадь каждого участка - около 9 соток;
Первоначальная стоимость каждого земельного участка — Br 15 тыс.;
Координаты участка № 54: 53°58'45.1"N 27°54'14.1"E;
Координаты участка № 85: 53°58'48.6"N 27°53'41.0"E;
Координаты участка №179: 53°58'48.9"N 27°53'52.8"E;
Расстояние до МКАД: 27,7 км.
Какие еще дачные участки можно купить 11 марта
Самый дешевый лот предстоящего аукциона — участок №392 в СТ «Радуга-4» (Лот №2). Торги за 5 соток земли начнутся с 2 тыс. рублей, до Минска отсюда около 50 километров, до Жодино – меньше 10. Из коммуникаций доступно только электричество.
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