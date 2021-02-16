Вырастить, а потом вырезать «дойную корову». Как частный сектор стал драйвером экономики и что ему грозит теперь

Источник материала: Tut.by

В результате «диалога» на Всебелорусском народном собрании бизнесу в Беларуси предрекли непростые времена. Перспективы не особенно радужные: либо быть «лояльными», делиться и работать на государство, либо стать теми, кого «вырежут каленым железом», приведут в чувства. У неугодных шанс уцелеть всего один — уехать. Белорусские предприниматели привыкли проходить через огонь и воду. Но готов ли бизнес новому витку закручивания гаек?



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Бизнес в скандинавском формате. Не благодаря, а вопреки

После выступления на ВНС лидера одного из бизнес-союзов, Жанны Тарасевич, в котором озвучивалось желание прозрачных и понятных правил работы, равных с госсектором условий, сокращении преград для притока инвестиций, белорусским частным компаниям пообещали не давать спуску. Одних уже начали «вырезать», других призвали приготовиться и «работать на государство». От тех, кто «заработал много», Александр Лукашенко потребовал делиться, ипэшников обещал «привести в чувства», а «не патриотам» дал зеленый свет на релокацию.

Белорусскому бизнесу не впервой готовиться к закручиванию гаек. Возможно, предупреждения о готовящихся переменах к худшему даются закаленным опытом компаниям проще, чем внезапно упавшие с неба переписанные правила игры.

В 1990-х годах, в отличие от коллег в России и Украине, белорусские предприниматели не выкупали у государства готовый перспективный бизнес. Многие свои компании нынешние успешные бизнесмены начинали строить с нуля. Предприниматель периода становления независимой Беларуси попробовал себя в разных отраслях, на своих ошибках научился составлять бизнес-план, подстраиваться под быстро меняющиеся условия и требования государства. Бизнесмены вспоминают, что нередко в предпринимательство приходили прямо из-за кафедр университетов, школ, больниц и других мест, где за зарплату прокормить семью было крайне сложно. Именно тогда появились компании, которые впоследствии станут известными на отечественном рынке, и займут свои ниши на других.

В тех самых 1990-х и еще даже на рубеже веков частный бизнес четко ассоциировался со спекуляциями. Власти постепенно разворачивали разгулявшуюся либерализацию и устанавливали все более жесткие правила. В конце столетия часть наиболее успешных бизнесменов уехало из страны. Тем не менее, отношение к частникам уже начинало меняться: если в 1995 году государственную форму собственности называли более эффективной 47% населения, а частную - 41%, спустя пять лет соотношение изменилось на 39% к 53%. С тех пор отношение к предпринимателям с переменным успехом, но все же перестраивалось на приветливое.

На начало нулевых пришлась бурная модернизация оставшихся в наследство с советских времен промышленных предприятий. Государству было не до частников. Так что те продолжали выжимать максимум из своего не самого выгодного положения. Кто не справлялся, вынужден был сворачивать дело или реализовывать свои предпринимательские амбиции в другой стране. Однако вместе с 2005 годом пришла «оттепель», некоторый разворот государства к рынку стал благодатной почвой для бурного появления новых белорусских компаний. Часть из них пополнила список брендов, узнаваемых внутри страны и за ее пределами. Случившиеся в 2011 и 2014 финансовые кризисы продолжали закалять и фильтровать белорусский частный сектор, дав толчок для компаний нового формата, будущего IT-сектора.

В то время как последние двадцать лет государственные коммерческие компании имели привилегированное положение и получали господдержку, частники порой развивались не благодаря, а вопреки. Выдерживали далеко не все, но тех, кто остался, в итоге эксперты чаще сравнивали не с российским и украинским, а со шведским вариантом бизнеса.

Получается, что отсутствие стремительной приватизации сработало на руку частному бизнесу, который, создавая свое дело с нуля, преодолевая одну преграду за другой, добиваясь благоприятных условий, закалялся и укреплял свои позиции. С другой стороны, так и не случившаяся приватизация в дальнейшем привела к тому, что негосударственные компании до сих пор не имеют равных с государственными условий доступа к ресурсам, рынкам и реализации своих возможностей.

На сложившемся фундаменте и примере, в придачу с возможностью посмотреть «как там за бугром», проще было начинать свое дело новому поколению предпринимателей, все чаще выбирающих инновационный, высокотехнологичный, информационно-коммуникационный бизнес.

Рост и успехи белорусских бизнесменов не были стремительными, но оказались достаточно устойчивыми.

Драйвер экономики и активный наниматель может впасть в немилость

С тех пор как в середине нулевых прозвучало заявление Александра Лукашенко, что он «пожмет руку последнему предпринимателю», бизнес все сильней укреплял свои позиции, параллельно меняя отношение населения к себе и к рыночной экономике. В опросе Исследовательского центра ИПМ 2018 года около половины респондентов оказались приверженцами принципов рыночной экономики в вопросах реформирования рынка труда, управления и реструктуризации предприятий, внешней торговли и валютной системы. Сторонников рыночной экономики оказалось 46% против 35,8% в 2008 году.

Сейчас частный бизнес дает более 50% валовой добавленной стоимости, около 60% от всей выручки. Более 47% от общего объема товарного экспорта страны формирует частный сектор, как отмечал министр экономики Александр Червяков. Немало лет частные компании принимают рабочую силу, которая уходит с сжимающихся госпредприятий. В то время как занятость на госпредприятиях падает примерно на 5% в год, частные фирмы в 2019-м нанимали на 6,9 процентных пункта больше, чем в 2012 году.

Частный сектор эксперты называют драйвером экономики. Но когда бизнес высказывает позицию о том, что улучшить положения в экономике способно упрощение налогового администрирования и прекращение преследования по политическим мотивам, ему сначала повышают налоги, а потом обещают «вырезать каленым железом».

Каким бы успешным и могущественным бизнес не казался, в белорусских реалиях у него всегда есть шанс оказаться в немилости. Через это проходили даже самые именитые и близкие к кругу Лукашенко. И, как принято говорить в Беларуси, все всё понимают.

Реакции Александра Лукашенко на свои слова во время ВНС удивилась и сама выступающая от имени бизнеса Жанна Тарасевич. Ведь ничего нового представитель бизнес-союза не сказала, она, скорей, обновила предложения, которые бизнес озвучивал уже много раз. Речь шла про понятные и прозрачные правила игры, равные условия для разных форм собственности, налоговую нагрузку на компании, необходимость соблюдения гарантий свободы предпринимательской инициативы, честной конкуренции.

— Может, я говорила очень быстро или каждый тезис нужно было больше расшифровывать для того, чтобы это было более понятно и не было такой реакции. Не знаю. Но в принципе, союз всегда занимал достаточно конструктивную позицию, мы говорили о том, что делать, а не кто виноват, — комментирует директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени Кунявского Жанна Тарасевич.

Чего же хотят частники?

— Бизнес — за честные условия хозяйствования. Никто не говорит о том, что не нужно платить налоги. Нужно делать это честно и вовремя. Этот тезис принимается, — говорит Жанна Тарасевич. Но делает оговорку, налоговая система и пенсионная система должны быть такими, чтобы бизнес мог их потянуть. Чтобы после честной работы и уплаты налогов у бизнесмена оставались ресурсы, которые он мог бы инвестировать.

После 2020 года, когда экономика столкнулась как с глобальными, так и с внутренними шоками, перед предпринимателями стоит вопрос выживания, отмечает представитель бизнес-союза. Если брать уровень государственного регулирования, то здесь это налоги и доступ к кредитам, причем к ресурсам с нормальными процентными ставками. Кроме обострившихся недавно, есть и долгоиграющие вопросы. Например, квалифицированные кадры: причем как среди рабочих, так и среди руководителей и среднего персонала. В связи с ними возникают вопросы преемственности и освоения новых технологий.

— Условия должны быть прозрачными и понятными для всех. Просто сказать, что сегодня ты мне не нравишься, потому что у тебя голубые глаза, а я люблю карие, это не очень правильно. Если такое будет со стороны государственных контролирующих органов, с инвестиционным климатом будут проблемы, безусловно, инвестор будет задумываться об отношении к гарантии частной собственности и своего дальнейшего развития, — считает Жанна Тарасевич.

Но судя по эмоциональному ответу Александра Лукашенко, а также по тому, как старательно контролирующие органы выполняют его поручения, можно ожидать усиления давления на бизнес, который власти посчитают «недостаточно лояльным». Но не очень понятно, как такая перспектива вписывается в прописанные цели проекта программы социально-экономического развития до 2025 года, где говорится, что спустя пять лет «благодаря реализуемым мерам по улучшению делового климата и институциональной среды повысится степень доверия бизнеса к деятельности государства», а условия для ведения бизнеса и гарантии защиты прав инвестора «позволят закрепить статус страны, наиболее привлекательной для инвестирования». Еще меньше понимания, как усилившееся давление на бизнес поможет экономике, которой наметили ежегодный прирост в 4−4,5%.