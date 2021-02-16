Биткоин по-белорусски: жизнь и смерть первой отечественной криптовалюты

Источник материала: Sputnik Беларусь

На крипторынке талер появился в 2017 году. По мнению разработчиков, новая "крипта" должна была составить конкуренцию биткоину и даже пережить его, но...

Sputnik вспомнил историю создания отечественной криптовалюты, проанализировал ее спрос на рынке и вместе с экспертами ответил на вопрос: есть ли у талера будущее?

Перспективное начало

В оборот талер (Taler, TLR) вошел в сентябре 2017 года. Именно тогда его разработчики, журналист Денис Лавникевич и айтишник Сергей Лавриненко, создали механизм, по которому прошли первые транзакции. Купить первую белорусскую криптовалюту, по сути, с того момента мог любой желающий. Сами разработчики подчеркивали, что идея создания талера очень проста: мол, электронная валюта может помочь устранить недостатки существующей денежной системы, привлечь инвестиции в экономику, развивать малый и средний бизнес.

Со временем к проекту, который работал над продвижением талера, подключились около 30 человек. В октябре 2017-го заработал сайт проекта – taler.site, с помощью которого все желающие могли скачать электронный кошелек и начать майнить (добывать) талер на своих компьютерах.

Уже спустя несколько месяцев, в декабре того же года, Беларусь стала первой страной в мире, которая легализовала криптовалютную деятельность – главой государства был подписан Декрет №8 "О развитии цифровой экономики". Талер получил юридический статус и полную правовую поддержку.

Сразу же после опубликования декрета курс талера начал расти: стартовал с одного цента за монету, поднялся до 0,15 доллара, а в отдельные дни доходил и до 1 доллара. Один из создателей Денис Лавникевич тогда рассказал, что в специализированных телеграм-каналах для бизнес-нужд талер торгуется по 10 долларов за монету, и этот факт вызывает у разработчиков оптимизм.

Вскоре создатели национальной криптовалюты рассказали о дорожной карте развития своего детища. Они особо указали, что талер не призван составить конкуренцию белорусскому рублю в качестве законного платежного средства в стране. По их планам, внедрение собственной "крипты" должно было привести к стабилизации всей финансовой системы, снижению уровня инфляции и удешевлению денежного обращения в целом.

Талер долговечнее биткоина?

На пресс-конференции, посвященной созданию талера, его разработчики сообщили, что всего с момента запуска проекта может быть выпущено 23 миллиона 333 тысячи 333 монеты. И ни одной больше – это определено математическим алгоритмом криптовалюты, так что ресурс ограничен. Для сравнения: биткоиновых монет может быть добыто меньше, нежели монет талера, – 21 миллион. По прогнозам экспертов, "биткоиновый рудник" иссякнет в 2148 году.

В конце 2017-го было уже добыто 3 миллиона талеров, рыночную капитализацию проекта создатели оценили в 1 млн долларов.

Туманное настоящее талера

Последние годы разработчики несколько раз переписывали дорожную карту развития белорусской электронной валюты. Падение курсов на крипторынке оказалось слишком существенным, из-за чего создатели талера не смогли реализовать многие свои планы. По их словам, в последнее время лишь единицы из тысяч мировых криптопроектов развивались в соответствии со своими дорожными картами, а некоторые и вовсе перестали подавать признаки жизни.

"А талер – выстоял, хоть и прошел через бурю биржевых невзгод. Базируясь на накопленном опыте и новой технологической платформе, мы начинаем возрождение нашей криптовалюты", – говорится на сайте талера.

Сейчас команда проекта готовит новую версию дорожной карты, в то же время инфраструктура талера работает, транзакции проводятся, созданы "кошельки" и прочее программное обеспечение. По состоянию на 16:00 понедельника, 15 февраля, курс талера, по данным международной биржи Сoinlib, составил 0,0129 доллара. Купить талер можно еще на пяти биржах: Stex, Exion, Crex24, BTC-Trade, Bitexlife.

Непонятное будущее белорусской криптовалюты

По мнению многих финансовых экспертов, да и самих разработчиков, талер будет иметь ценность только в том случае, если люди и организации начнут использовать его для расчетов между собой. Рост числа пользователей талера повысит спрос на него, вследствие чего увеличится и курс. Однако все куда более прозаично, считает аналитик одной из финансовых фирм Минска. По его мнению, у талера уже нет перспектив.

"Сейчас участники рынка особо не следят за талером, поскольку это неликвидный инструмент, а значит, неактуальный. Все потому, что белорусский рубль совершенно никому не интересен, и вероятность того, что наша "крипта" кого-то заинтересует, ничтожно мала. Если так, то со временем талер, как многие криптовалюты, просто исчезнет", – рассказал Sputnik эксперт.

Топ-5 самых популярных криптовалют в мире

1. Bitcoin (48 153 долларов за монету)

2. Ethereum (1 815 долларов)

3. Litecoin (211 долларов)

4. Bitcоin Cash (724 долларов)

5. Monero (216 долларов)

Читайте также: