Лукашенко: Несмотря на все противоречия, Минск заинтересован в дальнейшем углублении контактов с Вильнюсом

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко поздравил народ Литвы с национальным праздником, который символизирует важный этап становления литовской государственности, сообщает его пресс-служба.



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— История мирного сосуществования наших народов насчитывает несколько столетий. Белорусы всегда уважали право своих соседей на определение пути самостоятельного развития. Наше добрососедство издревле сохранялось благодаря народной дипломатии, прочным гуманитарным и хозяйственным связям, — говорится в поздравлении.

Лукашенко отметил, что, несмотря на все противоречия, Минск по-прежнему заинтересован в дальнейшем углублении контактов с Вильнюсом по линии регионов, предприятий и учреждений.

— Для скорого возвращения двустороннего диалога в конструктивное русло необходимо как можно эффективнее использовать большой потенциал сотрудничества в различных отраслях. Уверен, что совместная работа будет служить построению доверия и соответствует ожиданиям жителей обеих стран, — добавил Лукашенко и пожелал народу Литвы мира, согласия и уверенности в завтрашнем дне.

Напомним, отношения Беларуси и Литвы в данный момент находятся не в лучшем состоянии. Вильнюс является активным сторонником санкций в отношении Минска. В августе прошлого года Александр Лукашенко пообещал Вильнюсу показать, «что такое санкции», сейчас идет работа о переориентации всех торговых потоков из портов Литвы на другие.

Вильнюс также выступает против БелАЭС, и дала прибежище многим политбеженцам — например, экс-кандидату в президенты Светлане Тихановской и другим.