Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 фев – SPUTNIK. "Нафтан" готовится к вводу установки замедленного коксования, который намечен на весну текущего года, пишет корпоративное издание .

В результате завершающего этапа модернизации предприятия планируется запуск установки замедленного коксования. Инвестиции в проект превышают миллиард долларов.

Руководитель дирекции по инвестиционным проектам, строительству и ремонту Юрий Паршонок отметил, что модернизация позволит решить две задачи: увеличить "глубину переработки нефти до 90 %, выход светлых нефтепродуктов до 65 %".

"Это позволит получать дополнительное количество продуктов с высокой добавленной стоимостью. Иными словами, увеличить производство автомобильных бензинов, дизельного топлива и снизить производство мазута", - пояснил руководитель дирекции.

По его словам, в 2020 году "Нафтан" ввел в эксплуатацию восемь объектов из 19. На данный момент семь находятся на стадии завершения строительства, остальные четыре - на комплексном опробовании.

"Установка замедленного коксования - основной инвестобъект. Сейчас там трудятся около 700 подрядчиков. Окончание строительно-монтажных работ запланировано по графику в конце мая 2021 года", - заверил Юрий Паршонок.

Ранее генеральный директор ОАО "Нафтан" Андрей Сойко рассказал, что после того, как в мае завершатся строительные и монтажные работы на УЗК, начнется ввод в эксплуатацию, которая завершится до конца 2021 года.

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