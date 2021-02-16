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Президент Литвы заявил, что покупать белорусскую электроэнергию цитата - "неприлично"

16.02.2021 10:34 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Науседа настаивает также, что "культура эксплуатации нашей станции", якобы "ниже всякого уровня". Скандальное заявление прозвучало вскоре после того, как Минэнерго Литвы признало факт покупки белорусской электроэнергии на сумму в 4 миллиона евро. Объем таких закупок за год составит, по некоторым оценкам, 120 миллионов. В настоящий момент государства Прибалтики, Россия и Беларусь включены в энергокольцо БРЭЛЛ: в его рамках происходит переток электричества между государствами-участниками. В итоге приобретенная литовцами и латышами у России энергия фактически является произведенной на БелАЭС. Соответственно, "неприличным электричеством" Литва пользуется по меньшей мере с ноября.

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Науседа настаивает также, что "культура эксплуатации нашей станции", якобы "ниже всякого уровня". Скандальное заявление прозвучало вскоре после того, как Минэнерго...
 
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