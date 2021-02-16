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КГК предлагает Минфину повысить налоги для ИП

16.02.2021 11:01 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Блогер Антон Мотолько опубликовал письмо от 1 февраля текущего года Комитета государственного контроля в Министерство финансов Беларуси, в котором предлагается изменить налогообложение ИП, сократить наличные денежные средства в обороте и ввести уголовную ответственность за налоговые нарушения.

Стоит отметить, что официально письмо еще не подтверждено, но, судя по документу, идеи уже поддержал первый вице-премьер правительства Николай Снопков и бумага отправлена в Минфин за подписью зампреда КГК Александра Курлыпо.

Основные предложения КГК:

  • Отказ от единого налога для ИП и перевод их на упрощенную систему налогообложения (уплачивается налог с оборота). Сейчас действуют ставки в размере 3-5%. Для тех, кто уже использует упрошенную систему, пересмотрят налоговую ставку.

Для ИП, оказывающих услуги по управлению, маркетингу, консультационные услуги, аудиторские, юридические, бухгалтерские, услуги по предоставлению информации и т.п. поднимут ставки до 13% (до уровня подоходного налога).

  • Ограничить возможности ИП оказывать услуги юридическим лицам. Предлагается запретить учредителям, сотрудникам и аффилированным с компанией лицам относить оплату их услуг на затраты. Это делается якобы с целью максимизировать налоговые и социальные обязательства перед государством.
  • Запретить наличные платежи в некоторых сегментах рынка или взимать за такой платеж дополнительную плату. Также предлагается ввести допплату в 13% за снятие средств со счета ИП сверх лимита (лимит еще не установлен, но КГК инициирует 3000 руб.).
  • Повысить отчисления ИП в ФСЗН. Особенно это коснется «нематериалоемких» видов ИП. Для них увеличат обязательный нижний порог отчислений.
  • Ужесточить ответственность за нарушение налогообложения. По данному вопросу КГК предлагает:
  1. установить единую отвественнность за незаконное возмещение из бюджета НДС путем обмана или злоупотребления доверием налоговиков,
  2. дифференцировать ответственность за налоговые преступления для должностных лиц организаций и физлиц с помощью градации по суммам ущерба и мерам наказания,
  3. ввести уголовную ответственность за умышленное уклонение от уплаты платежей в ФСЗН в крупном размере и за невыполнение обязанности по удержанию и перечислению суммы налогов для налоговых агентов (для борьбы с «зарплатами в конвертах»).

Напомним, в начале февраля 2021 года уже стали известны изменения для индивидуальных предпринимателей, предусмотренные обновленным Налоговым кодексом. Что изменилось – читайте тут.

 
 
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Блогер Антон Мотолько опубликовал письмо от 1 февраля текущего года Комитета государственного контроля в Министерство финансов Беларуси, в котором предлагается...
 
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