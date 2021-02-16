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От $1100 за метр. На продажу выставили 24 квартиры в строящемся ЖК «Антоновский квартал»

16.02.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На пересечении улиц Стрелковой и Рыбалко в Минске продолжается возведение ЖК «Антоновский квартал». Жилой комплекс неподалеку от метро «Пролетарская» строит компания «БелАТЭП». Сегодня застройщик внес изменения в прошлогоднюю проектную декларацию и предложил к покупке еще 24 квартиры. Информация опубликована в газете «Звязда».

От 00 за метр. На продажу выставили 24 квартиры в строящемся ЖК «Антоновский квартал»

В данный момент в продажу поступили очередные квартиры в доме № 1.2. Это – 16-этажная «свечка» серии М464-М-16. Новостройка рассчитана на 79 квартир, по 5 на каждом этаже. Строительство дома стартовало в июне прошлого года, сдать объект в эксплуатацию планируется в сентябре 2021 года. Генеральным подрядчиком проекта выступает «Мапид».


От 00 за метр. На продажу выставили 24 квартиры в строящемся ЖК «Антоновский квартал»

От 00 за метр. На продажу выставили 24 квартиры в строящемся ЖК «Антоновский квартал»

Какие квартиры можно купить?

- 4 однокомнатные площадью 37,98 «квадратов». Стоимость – 1270 долларов.

- 10 двухкомнатных площадью 59,81 «квадратов». Стоимость – 1170 долларов.

- 10 трехкомнатных площадью 75 «квадратов». Стоимость – 1100 долларов.

Таким образом стоимость «однушки» составит около 47 тысяч долларов, «двушки» – порядка 69 тысяч долларов.

От 00 за метр. На продажу выставили 24 квартиры в строящемся ЖК «Антоновский квартал»
От 00 за метр. На продажу выставили 24 квартиры в строящемся ЖК «Антоновский квартал»

Ряд из этих квартир можно приобрести и в рассрочку: «двушки» по стоимости 1210 долларов, «трешки» – по 1130 долларов.

Что касается динамики цены, то слегка снизив стоимость в сентябре, сейчас застройщик новь вернулся к ценам прошлого лета: в июне 2020 года квартиры стоили ровно столько же, сколько и сейчас.

Заявления потенциальных дольщиков о заключении договоров долевого строительства будут приниматься через пять календарных дней после опубликования проектной декларации.

Напомним, что проект застройки предусматривает возведение жилых домов разной этажности в три этапа. В ЖК «Антоновский квартал» обещают дворы без машин, проходные подъезды, зонированное благоустройство, транспортную доступность и уже сложившуюся инфраструктуру. Прямо к кварталу примыкает школа детский сад и поликлиника, а в нескольких минутах ходьбы находится станция метро «Пролетарская».

Здесь можно посмотреть, как выглядела стройка ЖК «Антоновский квартал» в июле прошлого года.

 
Теги: Минск
 
 
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На пересечении улиц Стрелковой и Рыбалко в Минске продолжается возведение ЖК «Антоновский квартал». Жилой комплекс неподалеку от метро «Пролетарская» строит...
 
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