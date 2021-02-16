От $1100 за метр. На продажу выставили 24 квартиры в строящемся ЖК «Антоновский квартал»

Ряд из этих квартир можно приобрести и в рассрочку: «двушки» по стоимости 1210 долларов, «трешки» – по 1130 долларов.

Что касается динамики цены, то слегка снизив стоимость в сентябре, сейчас застройщик новь вернулся к ценам прошлого лета: в июне 2020 года квартиры стоили ровно столько же, сколько и сейчас.

Заявления потенциальных дольщиков о заключении договоров долевого строительства будут приниматься через пять календарных дней после опубликования проектной декларации.

Напомним, что проект застройки предусматривает возведение жилых домов разной этажности в три этапа. В ЖК «Антоновский квартал» обещают дворы без машин, проходные подъезды, зонированное благоустройство, транспортную доступность и уже сложившуюся инфраструктуру. Прямо к кварталу примыкает школа детский сад и поликлиника, а в нескольких минутах ходьбы находится станция метро «Пролетарская».