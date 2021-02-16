Предложение раздувается, а цены стоят на месте. Обзор рынка аренды в Минске за январь 2021 года

С началом 2021 года активность по поиску съёмного жилья в Минске начала постепенно восстанавливаться. За месяц число поисковых запросов подросло на 7%. Тем не менее, для января текущий уровень спроса на арендные квартиры ниже обычного: сравнении с первым месяцем прошлого года съемные квартиры искали реже на 18% .

Число свободных для заселения квартир тем временем продолжает расти. По сравнению с декабрем количество объявлений о сдаче квартир в аренду увеличилось еще на 6%. Сильнее всего за месяц выросло предложение «двушек» - на 7%, чуть меньше - число 1-комнатных квартир (на 5%). 3-комнатных квартир в январе стало больше на 4%.