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Предложение раздувается, а цены стоят на месте. Обзор рынка аренды в Минске за январь 2021 года
16.02.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
С началом 2021 года активность по поиску
Число свободных для заселения квартир тем временем продолжает расти. По сравнению с декабрем количество объявлений о сдаче квартир в аренду увеличилось еще на 6%. Сильнее всего за месяц выросло предложение «двушек» - на 7%, чуть меньше - число 1-комнатных квартир (на 5%). 3-комнатных квартир в январе стало больше на 4%.
Существенных изменений в уровне арендных ставок в январе не произошло. На конец месяца средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом:
* 1-комнатные квартиры — $ 274 (рост на 0.4 %);
* 2-комнатные квартиры — $ 339 (снижение на 0.6 %);
* 3-комнатные квартиры — $ 423 (снижение на 1.2 %);
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Спрос на съемное жилье в январе постепенно восстанавливается, вместе с тем растет и число свободных для заселения квартир. Однако арендодатели пока не спешат...
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