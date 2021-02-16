ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Предложение раздувается, а цены стоят на месте. Обзор рынка аренды в Минске за январь 2021 года

16.02.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

С началом 2021 года активность по поиску съёмного жилья в Минске начала постепенно восстанавливаться. За месяц число поисковых запросов подросло на 7%. Тем не менее, для января текущий уровень спроса на арендные квартиры ниже обычного: сравнении с первым месяцем прошлого года съемные квартиры искали реже на 18% . 

Число свободных для заселения квартир тем временем продолжает расти. По сравнению с декабрем количество объявлений о сдаче квартир в аренду увеличилось еще на 6%. Сильнее всего за месяц выросло предложение «двушек» - на 7%, чуть меньше - число 1-комнатных квартир (на 5%). 3-комнатных квартир в январе стало больше на 4%. 

Текущий уровень предложения на рынке аренды квартир в Минске практически в 3 раза больше, чем год назад. 

Предложение раздувается, а цены стоят на месте. Обзор рынка аренды в Минске за январь 2021 года

Существенных изменений в уровне арендных ставок в январе не произошло. На конец месяца средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом:

* 1-комнатные квартиры — $ 274 (рост на 0.4 %);

* 2-комнатные квартиры — $ 339 (снижение на 0.6 %);

* 3-комнатные квартиры — $ 423 (снижение на 1.2 %);

За год сильнее всего «просели» цены аренды 2- и 3-комнатных квартир - на 7% и 8%. Аренда 1-комнатных квартир за 12 месяцев стала дешевле только на 2%.

Так выглядит разбежка в ценах на аренду квартир между разными частями города:

Предложение раздувается, а цены стоят на месте. Обзор рынка аренды в Минске за январь 2021 года
Предложение раздувается, а цены стоят на месте. Обзор рынка аренды в Минске за январь 2021 года

Максимальная доходность аренды, как и максимальная доходность валютных депозитов за месяц не изменилась. Аренда по-прежнему позволяет заработать в 2.6 раза больше, чем лучшие депозиты в валюте.

Предложение раздувается, а цены стоят на месте. Обзор рынка аренды в Минске за январь 2021 года

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спрос на съемное жилье в январе постепенно восстанавливается, вместе с тем растет и число свободных для заселения квартир. Однако арендодатели пока не спешат...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Новые модели смартфонов Xiaomi в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

15.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by