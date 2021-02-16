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«Датч Стар» выставил на продажу сразу 45 квартир в ЖК «Гранд Хаус». Цены ниже, чем раньше

16.02.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Большую партию квартир выставил на продажу застройщик «Датч Стар», заканчивающий строительство жилого дома с подземным паркингом в районе метро «Грушевка». Речь идет о ЖК «Гранд Хаус» в Минске. Сегодня в газете «Звязда» была опубликована проектная декларация на 30 «однушек» и 15 «двушек». Цены – ниже, чем были раньше.

«Датч Стар» выставил на продажу сразу 45 квартир в ЖК «Гранд Хаус». Цены ниже, чем раньше

Жилой комплекс «Гранд Хаус» расположен вдоль проспекта Дзержинского. Проектом предусматривается строительство дома на 464 квартиры, переменной высотности 25 и 12 этажей, со встроенными объектами обслуживания населения, с подземной гараж-стоянкой на 207 мест, техэтажом и остекленными лоджиями.

«Датч Стар» выставил на продажу сразу 45 квартир в ЖК «Гранд Хаус». Цены ниже, чем раньше

Первые этажи комплекса займут торговые и офисные помещения. Высота потолков в квартирах – 2,7 метра, чистовая отделка не предусмотрена.

В этот раз строительная компания предложила дольщикам (гражданам, не состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий) поучаствовать в строительстве 45 квартир:

– 30 однокомнатных общей площадью от 30 до 71 «квадратов». Стоимость – от 1190 до 1530 долларов за «квадрат»

- 15 двухкомнатных общей площадью от 80 до 95 «квадратов». Стоимость – от 1060 до 1350 долларов.

Уточняется, что конечная стоимость квартиры зависит от площади жилья, этажа и условий оплаты.

«Датч Стар» выставил на продажу сразу 45 квартир в ЖК «Гранд Хаус». Цены ниже, чем раньше
«Датч Стар» выставил на продажу сразу 45 квартир в ЖК «Гранд Хаус». Цены ниже, чем раньше

Напомним, в феврале 2020 года «Датч Стар» продавал однокомнатные квартиры в новостройке от $1390 до $1470, а уже в апреле застройщик приглашал дольщиков к строительству однокомнатных и двухкомнатных квартир по стоимости $1150 за «квадрат».

В начале этого года вышла проектная декларация и на двухуровневые квартиры – при площади более 100 метров они предлагались по стоимости от 1130 до 1220 долларов за «квадрат».

«Датч Стар» выставил на продажу сразу 45 квартир в ЖК «Гранд Хаус». Цены ниже, чем раньше

Сейчас новостройка на проспекте Дзержинского находится на финальной стадии строительства (смотрите репортаж, как ЖК «Гранд Хаус» выглядел в декабре), сдача запланирована на II квартал 2021 года. Квартиры уже построены, застройщику осталось лишь реализовать входные группы, коммерческие помещения, отделку в подъездах и благоустройство придомовой территории.

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Теги: Минск
 
 
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Большую партию квартир выставил на продажу застройщик «Датч Стар», заканчивающий строительство жилого дома с подземным паркингом в районе метро «Грушевка». Речь...
 
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