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«Датч Стар» выставил на продажу сразу 45 квартир в ЖК «Гранд Хаус». Цены ниже, чем раньше
16.02.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Большую партию квартир выставил на продажу застройщик «Датч Стар», заканчивающий строительство жилого дома с подземным паркингом в районе метро «Грушевка». Речь идет о ЖК «Гранд Хаус» в Минске. Сегодня в газете «Звязда» была опубликована проектная декларация на 30 «однушек» и 15 «двушек». Цены – ниже, чем были раньше.
Первые этажи комплекса займут торговые и офисные помещения. Высота потолков в квартирах – 2,7 метра, чистовая отделка не предусмотрена.
В этот раз строительная компания предложила дольщикам (гражданам, не состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий) поучаствовать в строительстве 45 квартир:
– 30 однокомнатных общей площадью от 30 до 71 «квадратов». Стоимость – от 1190 до 1530 долларов за «квадрат»
- 15 двухкомнатных общей площадью от 80 до 95 «квадратов». Стоимость – от 1060 до 1350 долларов.
Уточняется, что конечная стоимость квартиры зависит от площади жилья, этажа и условий оплаты.
Напомним, в феврале 2020 года «Датч Стар» продавал однокомнатные квартиры в новостройке от
В начале этого года вышла проектная декларация и на
Сейчас новостройка на проспекте Дзержинского находится на финальной стадии строительства (смотрите
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Большую партию квартир выставил на продажу застройщик «Датч Стар», заканчивающий строительство жилого дома с подземным паркингом в районе метро «Грушевка». Речь...
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