«Датч Стар» выставил на продажу сразу 45 квартир в ЖК «Гранд Хаус». Цены ниже, чем раньше

Первые этажи комплекса займут торговые и офисные помещения. Высота потолков в квартирах – 2,7 метра, чистовая отделка не предусмотрена.

В этот раз строительная компания предложила дольщикам (гражданам, не состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий) поучаствовать в строительстве 45 квартир:

– 30 однокомнатных общей площадью от 30 до 71 «квадратов». Стоимость – от 1190 до 1530 долларов за «квадрат»

- 15 двухкомнатных общей площадью от 80 до 95 «квадратов». Стоимость – от 1060 до 1350 долларов.

Уточняется, что конечная стоимость квартиры зависит от площади жилья, этажа и условий оплаты.