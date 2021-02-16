|
Торги на бирже во вторник начались с падения доллара США и евро
16.02.2021 11:13 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 фев – Sputnik. Доллар США и евро подешевели в начале торгов во вторник, российский рубль набрался сил, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
По информации БВФБ на 10:47, евро убавил в стоимости 0,1%, доллар США просел на 0,08%, российский рубль, наоборот, укрепился и подрос на 0,01%.
Нацбанк Беларуси по итогам торгов установил следующие курсы валют во вторник 16 февраля:
При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Европейская и американская валюты подешевели на старте торгов во вторник, российский рубль подорожал.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)