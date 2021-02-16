Торги на бирже во вторник начались с падения доллара США и евро

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 фев – Sputnik. Доллар США и евро подешевели в начале торгов во вторник, российский рубль набрался сил, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

По информации БВФБ на 10:47, евро убавил в стоимости 0,1%, доллар США просел на 0,08%, российский рубль, наоборот, укрепился и подрос на 0,01%.

Нацбанк Беларуси по итогам торгов установил следующие курсы валют во вторник 16 февраля:

1 евро – 3,13 белорусского рубля;

1 доллар США – 2,58 рубля;

100 российских рублей - 3,52 рубля.

При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.