ЕАБР выдаст Минскэнерго кредит в размере 101,2 млн евро

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 фев – Sputnik. Евразийский банк развития (ЕАБР) и РУП "Минскэнерго" подписали договор на открытие долгосрочной кредитной линии на 101,2 млн евро, сообщили на сайте предприятии.

Деньги пойдут на строительство пиково-резервного энергоблока мощностью 300МВт на ТЭЦ-5. Энергоблок обеспечит баланс энергосистемы в периоды максимального и минимального потребления электроэнергии. Кроме того, благодаря резерву мощности будет обеспечено бесперебойное электроснабжение населения.

"Стороны подписали соответствующий кредитный договор для финансирования поставок основного энергетического оборудования по контракту с компанией Сименс Энерджи АБ", - говорится в сообщении.

"Банк гордится участием в развитии и поддержании надежности энергосистемы Беларуси. Проект реализуется в соответствии с международными экологическими и социальными стандартами", - заявил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.

© Sputnik Инвестиции в белорусскую экономику со стороны банков развития

Для финансирования проекта ЕАБР привлек целевой кредит у консорциума ведущих германских банков, KFW IPEX Bank и Landesbank Hessen Thuringen Girozentrale. Кредит обеспечен страховкой шведского экспортно-кредитного агентства (EKN).

Евразийский банк развития участвовал в финансировании 36 проектов в республике в сфере транспортной и коммунальной инфраструктуры, электроэнергетики, промышленности, а также в финансовом секторе и информационных технологиях. Среди них: строительство Полоцкой ГЭС на реке Западная Двина – почти 80 млн долларов. Также банк выдавал кредиты на поддержку крупных предприятий страны. Например, выделил свыше 424 млн долларов на инвестпрограмму ОАО "Беларускалий" и более 58 млн долларов на производство техники "БелАЗа".