«Идеи разорвать предприятие на куски расцениваю как антигосударственные». У Лукашенко - совещание по мотовелотехнике

Источник материала: Tut.by

16 февраля Александр Лукашенко проводит совещание по вопросам развития отечественной мотовелотехники. Он потребовал определить четкие перспективы развития мотовелозавода, передает пресс-служба президента Беларуси.



Фото: president.gov.by

Лукашенко напомнил, что производство первой отечественной мото- и велопродукции началось в 1945 году, а сейчас в мире есть огромный запрос на здоровый образ жизни и спорт.

— Но то ли еще будет. Мировой рынок велотехники растет быстрыми темпами, и, несмотря на пандемию, прогнозы говорят о его ежегодном увеличении на 9%.

По мнению Лукашенко, сложились лучшие условия для развития производства в этой сфере. Он отметил, что в Беларуси сохранено производство вело- и мотопродукции «Аист» и «Минск», освоено более сотни новых моделей велосипедов и десятки моделей мототехники, но финансово-экономические показатели не радуют.

— И доля белорусских велосипедов на внутреннем рынке снижается из года в год и составляет сегодня примерно пятую часть, — сказал он, отметив и слабый экспорт, который не решает проблему продаж.

— Это неудивительно, если утрачено ключевое звено производства — собственное конструкторское бюро. Для того, чтобы организовать какую-то сборку, ума много не надо. Но это путь почти тупиковый. И проблемы предприятия, занимаясь сборкой, не решить. Особенно финансово-экономические. Да и долговую проблему не удается решить. Механизм, которым сегодня пользуется наш завод, — временный. Вдолгую работать таким образом невозможно.

Лукашенко поставил несколько вопросов перед участниками совещания: в том числе какой видится стратегия развития предприятия.

— Основы нашей экономической политики только что утвердили на Всебелорусском народном собрании. Поэтому, если кто-то думает, что мы сейчас продадим кому-то это предприятие, приватизировав, а потом закроем его или будем производить здесь одни, грубо говоря, спицы для велосипеда, а все компетенции инвестор перенесет куда-то в Италию, Россию или Китай, на это даже не рассчитывайте, — сказал Лукашенко.

Он заявил, что МАЗ, БЕЛАЗ, МТЗ, «Гомсельмаш» и другие предприятия — это лицо машиностроительной Беларуси, ее бренды: «В этом ряду и мотовелозавод. Поэтому нельзя его потерять».

— У нас есть немало хороших специалистов, которые умеют делать велосипеды. Ну так давайте это направление будем развивать. Хотелось бы видеть комплексный, четко обсчитанный бизнес-план, который ориентирован строго на запросы потребителей. Продукция должна быть высокого качества, конкурентоспособная. Плохую продукцию не продашь — очень сильна конкуренция в мире в этом направлении. Предложение строить предприятие за бюджетные деньги в центре Минска критики тоже не выдерживает. Необходимо выработать однозначную экономически обоснованную эффективную модель развития производства с гарантированным сроком окупаемости примерно 5 лет. Если такой план будет, его можно рассматривать и вести речь о финансировании.

Лукашенко ждет предложения по вариантам расчистки долгов: «Идеи разорвать предприятие на куски, а затем их раздать по банкам (Белгазпромбанк, Альфа-банк и иные) я расцениваю как антигосударственные. Это уничтожение предприятия».

Он также поинтересовался, что будет с действующей производственной площадкой.

— Это лакомый кусок, прекрасный участок в центре города, и его размеры превышают потребности предприятия. Поэтому городу вместе с правительством нужно подумать, как использовать эту площадку, чтобы была польза для государства и для людей.

При этом Александр Лукашенко предупредил, что не должно быть предложений построить там жилье: «Да и не нужно нам, как мы договорились, опять же, на собрании, столько жилья в Минске. Ибо мы всю страну стянем в Минск. Об этом уже не единожды разговаривали».