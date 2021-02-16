ЕАБР прокредитует проект для резервов БелАЭС на 101,2 млн евро

Источник материала: Tut.by

Евразийский банк развития (ЕАБР) профинансирует строительство пиково-резервного энергоисточника мощностью 300 МВт на ТЭЦ-5, сообщает пресс-служба ЕАБР. Но кредита ЕАБР не хватит, «Минскэнерго» предстоит вложить и свои средства.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

«Минскэнерго» получит кредит ЕАБР в размере 101,2 млн евро для покупки энергетического оборудования SIEMENS Energy AB для Минской ТЭЦ-5. Для финансирования проекта ЕАБР привлек долгосрочный кредит европейских банков.

Стоимость проекта оценивается в 159 млн евро. В дополнение к кредитным ресурсам ЕАБР «Минскэнерго» вложит около 57,8 млн евро собственных средств, сообщает «Коммерсант».

Строительство пиково-резервного энергоисточника мощностью 300 МВт на ТЭЦ-5 станет первым проектом в создании резервных мощностей, необходимых для работы БелАЭС. Всего Беларусь намеревалась построить пиково-резервные мощности на 800 МВт. Они не предназначены для постоянной генерации энергии. Но будут служить гарантией бесперебойного обеспечения потребителей электроэнергией и использоваться только в случае нештатной ситуации на БелАЭС. Их общая стоимость оценивается в 250−350 млн евро, указывает «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков.

Ранее сообщалось , что создание резервной базы планировалось закончить в 2021 году, а общая стоимость проектов будет около 500 млн долларов. Позже ввод 800 МВт пиково-резервных мощностей был перенесен на 2022-й.