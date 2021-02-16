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ЕАБР прокредитует проект для резервов БелАЭС на 101,2 млн евро
16.02.2021 12:37 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Евразийский банк развития (ЕАБР) профинансирует строительство пиково-резервного энергоисточника мощностью 300 МВт на ТЭЦ-5,
«Минскэнерго» получит кредит ЕАБР в размере 101,2 млн евро для покупки энергетического оборудования SIEMENS Energy AB для Минской ТЭЦ-5. Для финансирования проекта ЕАБР привлек долгосрочный кредит европейских банков.
Стоимость проекта оценивается в 159 млн евро. В дополнение к кредитным ресурсам ЕАБР «Минскэнерго» вложит около 57,8 млн евро собственных средств,
Строительство пиково-резервного энергоисточника мощностью 300 МВт на ТЭЦ-5 станет первым проектом в создании резервных мощностей, необходимых для работы БелАЭС. Всего Беларусь намеревалась построить пиково-резервные мощности на 800 МВт. Они не предназначены для постоянной генерации энергии. Но будут служить гарантией бесперебойного обеспечения потребителей электроэнергией и использоваться только в случае нештатной ситуации на БелАЭС. Их общая стоимость оценивается в 250−350 млн евро, указывает «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков.
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ЕАБР выделил «Минскэнерго» 101,2 млн евро.
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