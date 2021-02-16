Украина объяснила, зачем покупала электричество у Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 фев – Sputnik. Украина выступает против импорта электроэнергии из Беларуси, заявил во вторник исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко на форуме "Украина.30".

По его словам, для того, чтобы перестать закупать электроэнергию у белорусских и российских энергетиков "необходимо отсоединиться от энергосистемы России и Беларуси и присоединиться к европейской".

При этом украинский чиновник признал, что официальный Киев "критически зависит от России и Беларуси в этом вопросе". Поставки электричества в 2021 году на украинский рынок были вызваны нехваткой мощностей.

"Были холода, был дефицит электроэнергии при том, что все наши атомные, газовые блоки работали на полную мощность. Была аварийная помощь и импорт из Беларуси, даже несколько дней из РФ. Была угроза веерных отключений", - пояснил Юрий Витренко.

Ранее стало известно, что украинская сторона обращалась к белорусским энергетикам в январе и начале февраля текущего года с просьбой предоставить аварийную помощь, а также для экстренных поставок электроэнергии.

Украине пришлось аннулировать решение о запрете на импорт электроэнергии из соседних стран, после чего трейдеры получили правовую возможность осуществить поставки из Беларуси.

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