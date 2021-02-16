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КГК предлагает Минфину повысить налоги для ИП
16.02.2021 12:49 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Письмо от 1 февраля текущего года Комитета государственного контроля в Министерство финансов Беларуси, было обнародовано в сети. В документе предлагается изменить налогообложение ИП, сократить наличные денежные средства в обороте и ввести уголовную ответственность за налоговые нарушения.
Копия письма
Кроме того, глава центра Мизеса экономист Ярослав Романчук
Судя по всему, идеи уже поддержал первый вице-премьер правительства Николай Снопков и бумага отправлена в Минфин за подписью зампреда КГК Александра Курлыпо.
Основные предложения КГК:
Для ИП, оказывающих услуги по управлению, маркетингу, консультационные услуги, аудиторские, юридические, бухгалтерские, услуги по предоставлению информации и т.п. поднимут ставки до 13% (до уровня подоходного налога).
По мнению Романчука, такое резкое повышение налоговой, регуляторной, контрольной нагрузки станет «смертельным ударом под дых и без того слабых ИП». Он не исключает, что, если предложения КГК будут приняты, большинство ИП вынуждены будут «закрыться, распродать всё, что есть, затихариться или уехать».
Новые правила могут коснуться, по словам экономиста, порядка 700 тысяч человек.
Эксперт считает, что «Комитет государственного контроля (КГК) предлагает уничтожить индивидуальных предпринимателей. Уничтожить, как класс, как особую организационно-правовую форму. Именно так можно интерпретировать предложения КГК в письме Минфину № 03/01-975 от 01.02.2021г.»
Напомним, в начале февраля 2021 года уже
Александр Лукашенко во время второго дня ВНС
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Письмо от 1 февраля текущего года Комитета государственного контроля в Министерство финансов Беларуси, было обнародовано в сети.
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