КГК предлагает Минфину повысить налоги для ИП

Письмо от 1 февраля текущего года Комитета государственного контроля в Министерство финансов Беларуси, было обнародовано в сети. В документе предлагается изменить налогообложение ИП, сократить наличные денежные средства в обороте и ввести уголовную ответственность за налоговые нарушения.

Копия письма появилась в телеграм-каналах, корреспонденту БелаПАН удалось подтвердить его подлинность.

Кроме того, глава центра Мизеса экономист Ярослав Романчук разместил скан документа на своей странице в Фейсбук.

Судя по всему, идеи уже поддержал первый вице-премьер правительства Николай Снопков и бумага отправлена в Минфин за подписью зампреда КГК Александра Курлыпо.

Основные предложения КГК:

Отказ от единого налога для ИП и перевод их на упрощенную систему налогообложения (уплачивается налог с оборота). Сейчас действуют ставки в размере 3-5%. Для тех, кто уже использует упрошенную систему, пересмотрят налоговую ставку.

Для ИП, оказывающих услуги по управлению, маркетингу, консультационные услуги, аудиторские, юридические, бухгалтерские, услуги по предоставлению информации и т.п. поднимут ставки до 13% (до уровня подоходного налога).

Ограничить возможности ИП оказывать услуги юридическим лицам. Предлагается запретить учредителям, сотрудникам и аффилированным с компанией лицам относить оплату их услуг на затраты. Это делается якобы с целью максимизировать налоговые и социальные обязательства перед государством.

Запретить наличные платежи в некоторых сегментах рынка или взимать за такой платеж дополнительную плату. Также предлагается ввести допплату в 13% за снятие средств со счета ИП сверх лимита (лимит еще не установлен, но КГК инициирует 3000 руб.).

Повысить отчисления ИП в ФСЗН. Особенно это коснется «нематериалоемких» видов ИП. Для них увеличат обязательный нижний порог отчислений.

Ужесточить ответственность за нарушение налогообложения. По данному вопросу КГК предлагает:

установить единую отвественность за незаконное возмещение из бюджета НДС путем обмана или злоупотребления доверием налоговиков, дифференцировать ответственность за налоговые преступления для должностных лиц организаций и физлиц с помощью градации по суммам ущерба и мерам наказания, ввести уголовную ответственность за умышленное уклонение от уплаты платежей в ФСЗН в крупном размере и за невыполнение обязанности по удержанию и перечислению суммы налогов для налоговых агентов (для борьбы с «зарплатами в конвертах»).

По мнению Романчука, такое резкое повышение налоговой, регуляторной, контрольной нагрузки станет «смертельным ударом под дых и без того слабых ИП». Он не исключает, что, если предложения КГК будут приняты, большинство ИП вынуждены будут «закрыться, распродать всё, что есть, затихариться или уехать».

Новые правила могут коснуться, по словам экономиста, порядка 700 тысяч человек.

Эксперт считает, что «Комитет государственного контроля (КГК) предлагает уничтожить индивидуальных предпринимателей. Уничтожить, как класс, как особую организационно-правовую форму. Именно так можно интерпретировать предложения КГК в письме Минфину № 03/01-975 от 01.02.2021г.»

Напомним, в начале февраля 2021 года уже стали известны изменения для индивидуальных предпринимателей, предусмотренные обновленным Налоговым кодексом. Что изменилось – читайте тут .