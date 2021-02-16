Украинские олигархи требуют запретить импорт электроэнергии из Беларуси и России

Источник материала: Tut.by

Руководство крупнейших украинских теплоэлектроцентралей обратилось к правительству Украины с открытым письмом, в котором призвало прекратить импорт электроэнергии из России и Беларуси и отменить искусственные ценовые ограничения на внутреннем рынке электроэнергии. Текст письма опубликован на сайте Украинской энергетической ассоциации (УЭА), создание которой связывают с группой «Приват» украинского бизнесмена Игоря Коломойского.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

«Просим безотлагательно принять решение <…>. Прекратить импорт электрической энергии для частных компаний в рамках Объединенной энергосистемы Украины», — говорится в документе. Возросший импорт, подчеркивают в ассоциации, создает убытки для украинских производителей, так как «приводит к обвалу индикативной цены электрической энергии до 1 200 гривен за МВт∙ч (около 43 долларов).

Кроме того, производители тепла и электроэнергии просят правительство повлиять на отмену ценовых ограничений на рынке.

— Производители вынуждены покупать сырье по рыночным ценам, материалы для текущих и капитальных ремонтов по рыночным ценам, своевременно платить заработную плату, своевременно оплачивать налоги, однако не имеют права продавать по справедливой цене готовую продукцию, — указали в ассоциации. Игнорирование этих просьб, уверены авторы письма, может привести к срыву этого отопительного сезона и поставит под угрозу подготовку к следующему.

Группа ДТЭК другого украинского олигарха Рината Ахметова также опубликовала заявление к правительству, в котором подчеркивает критические последствия для энергорынка импорта электроэнергии из России и Беларуси.

— Вследствие фундаментальных экономических ошибок украинская энергетическая отрасль находится в состоянии глубокого кризиса. Ключевыми причинами кризиса являются крупномасштабные манипуляции на рынке электроэнергии и импорт электроэнергии из страны-агрессора, который уже имеет необратимые последствия для отрасли и экономики страны, — говорится в заявлении.

В ДТЭК считают, «для того, чтобы энергосистема страны успешно прошла осенне-зимний период и продолжила путь в направлении интеграции в европейское энергетическое пространство, необходимо уже сегодня решить вопрос ограничения импорта электроэнергии из РФ и Беларуси для частных компаний, оставив возможность поставки электроэнергии из этих стран как аварийной помощи и отменить прайс-кэпы, которые являются преградой к либерализации рынка электроэнергии».

С 3 января Украина возобновила коммерческий импорт электроэнергии из Беларуси, а с 1 февраля — из России. Поставки начались на фоне кризисной ситуации в энергетике страны, вызванной нехваткой угля на складах тепловых электростанций, внеплановых аварийных ремонтов энергоблоков АЭС и ТЭС, а также роста потребления электроэнергии из-за похолодания.

Весь объем импортной электроэнергии продается на рынке на сутки вперед и сегодня составляет 36−60% данного сегмента.

За январь 2021 года Украина импортировала из Беларуси 183,722 млн киловатт-часов электроэнергии. Из этого количества 180,589 млн кВт∙ч электричества поступило в режиме коммерческих поставок, 3,133 млн кВт∙ч — в режиме аварийных поставок. В свою очередь Украина в режиме аварийной помощи поставила в Беларусь 77 тыс. кВт∙ч электроэнергии. Среди причин назывались «сильные морозы» и «обеспечение стабильной работы энергосистемы Беларуси при отключении блока БелАЭС от сети».

БелаПАН отмечает , что за первый месяц текущего года Украина уже приобрела белорусского электричества больше, чем за весь прошлый год (152,308 млн кВт∙ч). Дело в том, что с начала 2020 года Украина стала планомерно снижать покупку белорусской электроэнергии, пока полностью от нее не отказалась к маю.

Изначально украинские власти не планировали на 2021 год импорт электроэнергии из Беларуси и экспорт украинского электричества в Беларусь. Однако затем передумали. Данное решение вызвало негодование ряда экспертов в украинском медиапространстве. 12 января Минэнерго Беларуси отреагировало на эту критику, заявив, что «вопрос торговли электрической энергией с Украиной лежит в коммерческой плоскости».

— Его стоит рассматривать исключительно в рамках взаимодействия субъектов хозяйствования, не более того, — отметили в министерстве. — Попытки отдельных украинских СМИ политизировать этот процесс, навязать идею «угрозы белорусской электроэнергии национальным интересам Украины» выглядят натянуто и не идут на пользу двусторонним отношениям.

В Минэнерго подчеркнули, что белорусский объем «в сравнении с емкостью электроэнергетического рынка Украины не превышают 1%».

25 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил , что не видит противоречия в том, что Украина возобновила торговлю электроэнергией с Беларусью, несмотря на жесткую позицию по ситуации в соседней стране.

— Я хочу заверить, что мы всегда будем стоять на стороне белорусского народа, — заявил глава украинского МИД. — Но также хочу добавить, что еще ни одна страна мира не ввела каких-либо системных, комплексных экономических санкций против Беларуси. Есть санкции против компаний, но торговое эмбарго против Беларуси не применялось.

Кулеба отметил, что торговля электроэнергией с Беларусью на данном этапе — это тактика, в то время как стратегия заключается в том, чтобы Украина в 2023 году присоединилась к энергосистеме ЕС, рассинхронизировавшись с системами Беларуси и России.