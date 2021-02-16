|
Президент требует четких перспектив развития мотовелозавода
16.02.2021 14:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Президент требует четких перспектив развития мотовелозавода. О судьбе известного белорусского бренда "Аист" и всего предприятия г
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент требует четких перспектив развития мотовелозавода. О судьбе известного белорусского бренда "Аист" и всего предприятия говорили сегодня на совещании во...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)