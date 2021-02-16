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Президент требует четких перспектив развития мотовелозавода. О судьбе известного белорусского бренда "Аист" и всего предприятия г оворили сегодня на совещании во Дворце Независимости. Лишь один из пяти велосипедов на улицах - отечественного конвейера. Среди проблем, озвученных Главой государства, - утрата ключевого звена - конструкторского бюро. Сегодня завод занимается сборкой из уже готовых комплектующих. Тем временем мировой рынок велотехники ежегодно прирастает на 9 %. Проблемы предприятия одной сборкой не решить, но и о приватизации тоже речи не идет.









В 2020-м "Мотовело" отметило 75-летие. В линейке - около сотни моделей велосипедов, мотоциклов и мопедов. Есть и современные электрообразцы. За 5 лет реализовано 413 тысяч единиц продукции.