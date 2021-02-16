Развитие мотовелозавода сегодня в центре внимания Президента

Источник материала: БT

О судьбе белорусского бренда "Аист" говорят сегодня во Дворце Независимости. На совещании у Президента обсуждается развитие мотовелозавода.









Президент требует четких перспектив развития мотовелозавода





Предприятие - с историей, но удается ли удерживать славу белорусского производства, известного со времен Союза? Сегодня лишь один из пяти велосипедов на улицах - отечественного конвейера. Один из вопросов - как быть с большими территориями в центре Минска и с самим заводом? Одной из проблем Президент видит утрату ключевого звена производства - конструкторского бюро. Теперь завод занимается сборкой из уже готовых комплектующих. Впрочем, исходные позиции "Мотовело" позволяют быстро прийти в чувства. Тем более что мировой рынок велотехники ежегодно прирастает на 9 %.







Развитие мотовелозавода в центре внимания Президента



В минувшем ноябре предприятие отметило 75-летие. Продуктовая линейка завода - это около сотни моделей велосипедов, мотоциклов и мопедов. Есть и современные электрообразцы. За минувшую пятилетку "Мотовело" реализовал 413 тысяч единиц продукции.