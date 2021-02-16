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Развитие мотовелозавода сегодня в центре внимания Президента

16.02.2021 14:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

О судьбе белорусского бренда "Аист" говорят сегодня во Дворце Независимости. На совещании у Президента обсуждается развитие мотовелозавода.

Развитие мотовелозавода сегодня в центре внимания Президента

Президент требует четких перспектив развития мотовелозавода

Предприятие - с историей, но удается ли удерживать славу белорусского производства, известного со времен Союза? Сегодня лишь один из пяти велосипедов на улицах - отечественного конвейера. Один из вопросов - как быть с большими территориями в центре Минска и с самим заводом? Одной из проблем Президент видит утрату ключевого звена производства - конструкторского бюро. Теперь завод занимается сборкой из уже готовых комплектующих. Впрочем, исходные позиции "Мотовело" позволяют быстро прийти в чувства. Тем более что мировой рынок велотехники ежегодно прирастает на 9 %.

Развитие мотовелозавода сегодня в центре внимания Президента

Развитие мотовелозавода в центре внимания Президента


В минувшем ноябре предприятие отметило 75-летие. Продуктовая линейка завода - это около сотни моделей велосипедов, мотоциклов и мопедов. Есть и современные электрообразцы. За минувшую пятилетку "Мотовело" реализовал 413 тысяч единиц продукции.


 
Теги: Минск
 
 
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О судьбе белорусского бренда "Аист" говорят сегодня во Дворце Независимости. На совещании у Президента обсуждается развитие мотовелозавода. Президент...
 
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