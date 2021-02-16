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Первый раз - штраф, потом уголовная ответственность? Закон об иноагентах могут принять весной
16.02.2021 14:43 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси разрабатывается законопроект об иностранных агентах, к которым предлагают приравнивать частные лица и организации, получающие финансирование на политическую деятельность из-за рубежа. Есть вероятность, что депутаты не только рассмотрят законопроект уже на весенней сессии, которая откроется 2 апреля, но и проголосуют за его принятие.
Напомним, в конце прошлого года белорусские депутаты
Гайдукевич рассказывает, что сейчас уже активно идет разработка законопроекта, в которой участвуют и силовики.
— Помимо депутатов разработкой законопроекта занимаются и соответствующие госорганы: Госконтроль, силовые структуры — те, кто потом будет причастен к исполнению этого закона. Я надеюсь и хочу, чтобы мы успели все подготовить к весенней сессии. Закон об иностранных агентах — это мировая практика, я сторонник развития страны, но категорически против любого вмешательства, а особенно финансирования и получения любых денег на политическую деятельность. Ни цента не должно поступить в страну на эти цели, — заявил Гайдукевич.
— Вы считаете, что сегодня в Беларуси много организаций, которые получают иностранную финансовую помощь на политическую деятельность?
— Я считаю, что хватает и частных лиц, и организаций. К сожалению, я видел это на этих выборах, что сюда полилось огромное количество денег, и со всем этим надо разбираться. И более того, если мы этого не сделаем, то мы каждые выборы будем это делать. Как можно конкурировать с теми, кто получает сотни тысяч долларов из-за рубежа? Это нечестная конкуренция. Если мы говорим о демократии, не должно быть никакого финансирования из-за границы, ни копейки. А знаете, когда я поверю [что в Беларуси нет «иноагентов»]? Когда некоторые лидеры нашей оппозиции устроятся на работу. Как можно 20 лет не работать и жить? Дворником, на завод, еще куда-то. Общественный активист — не работа, такой профессии не существует, — считает Олег Гайдукевич.
Депутат отметил, что законопроект не будет полностью скопирован с принятого в России пакета законов об иностранных агентах, планируется взять «хорошее и в России, и в США, и в Европе».
— У нас Союзное государство, и мы можем взять какие-то вещи из российского законодательства и унифицировать у нас, но с учетом нашей специфики, — отметил Гайдукевич.
Закон не коснется организаций, занимающихся благотворительной деятельностью, а также тех, кто получал финансирование до принятия закона. По словам депутата, закон в принципе будет направлен только на тех, кто получает иностранное финансирование исключительно на политическую деятельность.
— Главное, чтобы деньги не шли на политические вопросы. Нельзя, чтобы кто-либо влиял на политику в стране, потому что любая партия, любой политик, любая организация, которая получает деньги на политическую деятельность, работает в интересах только той страны, которая дает деньги. Не бывает иначе, потому что нигде в мире за Беларусь не переживают, это все сказки. Я сторонник того, чтобы сюда не поступало ни копейки денег [на политику]. Для этого мы должны принять соответствующие законы, помимо закона об иностранных агентах. А те, кто занимается политической деятельностью (и будет доказано судом, что он получал деньги из-за рубежа), должен отстраняться от выборов, отстраняться от политики — так во всем мире, — считает депутат.
Какая будет ответственность для тех, кого признают иностранным агентом, сейчас обсуждается. По словам депутата, могут дать штраф и запретить занимать госдолжности. Однако среди разработчиков есть мнение, что за повторное нарушение закона могут ввести и уголовную ответственность.
Олег Гайдукевич рассчитывает, что законопроект будет не только рассмотрен депутатами на весенней сессии, но и принят на ней. Но все зависит от того, насколько оперативно сработают госорганы, причастные к разработке документа.
В 2012 году президент России Владимир Путин
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Сейчас идет разработка законопроекта, в которой участвуют депутаты, Комитет госконтроля и силовики.
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