Первый раз - штраф, потом уголовная ответственность? Закон об иноагентах могут принять весной

Источник материала: Tut.by

В Беларуси разрабатывается законопроект об иностранных агентах, к которым предлагают приравнивать частные лица и организации, получающие финансирование на политическую деятельность из-за рубежа. Есть вероятность, что депутаты не только рассмотрят законопроект уже на весенней сессии, которая откроется 2 апреля, но и проголосуют за его принятие.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, в конце прошлого года белорусские депутаты обратились к российским коллегам, чтобы те поделились своими наработками в сфере закона об иностранных агентах. Одними из инициаторов законопроекта были председатель Комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных и его заместитель Олег Гайдукевич.

Гайдукевич рассказывает, что сейчас уже активно идет разработка законопроекта, в которой участвуют и силовики.

— Помимо депутатов разработкой законопроекта занимаются и соответствующие госорганы: Госконтроль, силовые структуры — те, кто потом будет причастен к исполнению этого закона. Я надеюсь и хочу, чтобы мы успели все подготовить к весенней сессии. Закон об иностранных агентах — это мировая практика, я сторонник развития страны, но категорически против любого вмешательства, а особенно финансирования и получения любых денег на политическую деятельность. Ни цента не должно поступить в страну на эти цели, — заявил Гайдукевич.

— Вы считаете, что сегодня в Беларуси много организаций, которые получают иностранную финансовую помощь на политическую деятельность?

— Я считаю, что хватает и частных лиц, и организаций. К сожалению, я видел это на этих выборах, что сюда полилось огромное количество денег, и со всем этим надо разбираться. И более того, если мы этого не сделаем, то мы каждые выборы будем это делать. Как можно конкурировать с теми, кто получает сотни тысяч долларов из-за рубежа? Это нечестная конкуренция. Если мы говорим о демократии, не должно быть никакого финансирования из-за границы, ни копейки. А знаете, когда я поверю [что в Беларуси нет «иноагентов»]? Когда некоторые лидеры нашей оппозиции устроятся на работу. Как можно 20 лет не работать и жить? Дворником, на завод, еще куда-то. Общественный активист — не работа, такой профессии не существует, — считает Олег Гайдукевич.

Депутат отметил, что законопроект не будет полностью скопирован с принятого в России пакета законов об иностранных агентах, планируется взять «хорошее и в России, и в США, и в Европе».

— У нас Союзное государство, и мы можем взять какие-то вещи из российского законодательства и унифицировать у нас, но с учетом нашей специфики, — отметил Гайдукевич.

Закон не коснется организаций, занимающихся благотворительной деятельностью, а также тех, кто получал финансирование до принятия закона. По словам депутата, закон в принципе будет направлен только на тех, кто получает иностранное финансирование исключительно на политическую деятельность.

— Главное, чтобы деньги не шли на политические вопросы. Нельзя, чтобы кто-либо влиял на политику в стране, потому что любая партия, любой политик, любая организация, которая получает деньги на политическую деятельность, работает в интересах только той страны, которая дает деньги. Не бывает иначе, потому что нигде в мире за Беларусь не переживают, это все сказки. Я сторонник того, чтобы сюда не поступало ни копейки денег [на политику]. Для этого мы должны принять соответствующие законы, помимо закона об иностранных агентах. А те, кто занимается политической деятельностью (и будет доказано судом, что он получал деньги из-за рубежа), должен отстраняться от выборов, отстраняться от политики — так во всем мире, — считает депутат.

Какая будет ответственность для тех, кого признают иностранным агентом, сейчас обсуждается. По словам депутата, могут дать штраф и запретить занимать госдолжности. Однако среди разработчиков есть мнение, что за повторное нарушение закона могут ввести и уголовную ответственность.

Олег Гайдукевич рассчитывает, что законопроект будет не только рассмотрен депутатами на весенней сессии, но и принят на ней. Но все зависит от того, насколько оперативно сработают госорганы, причастные к разработке документа.

В 2012 году президент России Владимир Путин подписал закон о некоммерческих организациях — иностранных агентах. Согласно документу, российская некоммерческая организация, получающая финансирование из-за рубежа и участвующая при этом в политической деятельности, получала статус «иностранный агент» и подпадала под гораздо более жесткий финансовый и иной контроль со стороны государства. За неисполнение требований закона предусмотрена уголовная ответственность. С 2017 года «иностранными агентами» могут признавать СМИ, с 2018-го — НКО, получающие деньги от иностранных структур и от российских юрлиц с иностранными источниками финансирования. В прошлом году список «иноагентов» расширили: Владимир Путин подписал закон, допускающий присвоение статуса иностранного агента физлицам и организациям, не зарегистрированным в качестве юридических лиц.