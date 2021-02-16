Курсы валют во вторник: доллар США и евро немного подешевели

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 фев – Sputnik. Доллар США и евро незначительно подешевели на торгах во вторник, российский рубль подорожал, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

Евро стал дешевле на 0,03%, доллар США сбросил в цене на 0,02%, а российский рубль немного набрался сил и прибавил в стоимости 0,01%.

Нацбанк Беларуси по итогам торгов установил следующие курсы валют во вторник 16 февраля:

1 евро – 3,13 белорусского рубля;

1 доллар США – 2,58 рубля;

100 российских рублей - 3,52 рубля.

При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.