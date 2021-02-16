|
Курсы валют во вторник: доллар США и евро немного подешевели
16.02.2021 14:53 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 фев – Sputnik. Доллар США и евро незначительно подешевели на торгах во вторник, российский рубль подорожал, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
Евро стал дешевле на 0,03%, доллар США сбросил в цене на 0,02%, а российский рубль немного набрался сил и прибавил в стоимости 0,01%.
Нацбанк Беларуси по итогам торгов установил следующие курсы валют во вторник 16 февраля:
При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Европейская и американская валюты упали в цене на торгах во вторник, российский рубль, наоборот, набрался сил.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)