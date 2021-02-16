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С 16 февраля в Беларуси сново дорожает автомобильное топливо
16.02.2021 15:47 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
С 16 февраля розничные цены на автомобильное топливо в Беларуси сново поднимаются на 1 копейку. Об этом
С сегодняшнего дня цена за литр топлива составит:
В «Белнефтехиме» пояснили, что с 1 по 12 февраля они провели мониторинг цен на мировом нефтяном рынке и выяснили, что котировка нефти марки Brent составила около 60$ за баррель, что на 9% больше, чем было в январе.
«В таких условиях значительно возрастают затраты на закупку нефти. В целях обеспечения стабильной работы НПЗ концерн продолжает реализацию ценовой стратегии по индексации предельных максимальных цен на нефтепродукты», - заявили в пресс-службе белорусского нефтяного концерна.
Напомни, несмотря на развитие нефтехимической отрасли, на протяжении нескольких лет цена на автомобильное топливо неоднократно
В начале 2020 года председатель концерна «Белнефтехим» Александр Рыбаков
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С 16 февраля розничные цены на автомобильное топливо в Беларуси сново поднимаются на 1 копейку. Об этом сообщает пресс-служба «Белнефтехима».
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