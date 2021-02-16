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С 16 февраля в Беларуси сново дорожает автомобильное топливо

16.02.2021 15:47 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

С 16 февраля розничные цены на автомобильное топливо в Беларуси сново поднимаются на 1 копейку. Об этом сообщает пресс-служба «Белнефтехима».

С сегодняшнего дня цена за литр топлива составит:

  • бензин АИ-92-К5-Евро – 1 рубль 73 копейки;
  • АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 83 копейки;
  • АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 5 копеек;
  • ДТ — 1 рубль 83 копейки.

В «Белнефтехиме» пояснили, что с 1 по 12 февраля они провели мониторинг цен на мировом нефтяном рынке и выяснили, что котировка нефти марки Brent составила около 60$ за баррель, что на 9% больше, чем было в январе.

«В таких условиях значительно возрастают затраты на закупку нефти. В целях обеспечения стабильной работы НПЗ концерн продолжает реализацию ценовой стратегии по индексации предельных максимальных цен на нефтепродукты», - заявили в пресс-службе белорусского нефтяного концерна.

Напомни, несмотря на развитие нефтехимической отрасли, на протяжении нескольких лет цена на автомобильное топливо неоднократно увеличивается на 1 копейку.  В 2020 году таких увеличений было 16. В 2021 году горючее таким же образом дорожало 21 и 28 января.

В начале 2020 года председатель концерна «Белнефтехим» Александр Рыбаков заявлял, что стратегия поэтапного повышения цен на топливо является оптимальной, а о снижении стоимости и речи нет.

 
 
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С 16 февраля розничные цены на автомобильное топливо в Беларуси сново поднимаются на 1 копейку. Об этом сообщает пресс-служба «Белнефтехима».
 
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