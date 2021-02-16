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Президент о приватизации мотовелозавода: Даже не рассчитывайте

"Мотовело": Прорабатывается стратегия развития завода

А. Лукашенко: Хотелось бы видеть комплексный бизнес-план

Озвучены предложения по развитию "Мотовело"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На совещании Президента озвучены варианты развития мотовелозавода Четких перспектив развития требует Президент в отношении мотовелозавода - сегодня о судьбе и белорусского "Аиста", и всего предприятия говорили во Дворце...

- сегодня о судьбе и белорусского "Аиста", и всего предприятия говорили во Дворце Независимости.Предприятие - с историей и брендом, известным со времен Союза. Но финансово-экономические показатели далеки от желаемых. Доля белорусских велосипедов на внутреннем рынке снижается. Лишь один из пяти велосипедов на улицах страны - с отечественного конвейера. Среди проблем, озвученных Главой государства, - утрата ключевого звена - конструкторского бюро. Сегодня завод занимается сборкой из готовых комплектующих. Тем временем мировой рынок велотехники ежегодно прирастает на 9 %, спрос на велосипеды растет, и важно не упустить такую возможность. Проблемы предприятия одной сборкой не решить, подчеркнул Александр Лукашенко, но и о приватизации речь не идет.Среди проблем "Мотовело" - долги, а также пустующие заводские площади фактически в центре столицы. Правительству поручено рассмотреть варианты, как использовать эту площадку с пользой для государства и людей. Перед участниками совещания Президент поставил ряд четких вопросов. Все они касаются стратегии развития предприятия.Как сообщил журналистам заместитель премьер-министра Юрий Назаров, на совещании озвучено несколько вариантов развития завода. Главный вывод - предприятию быть.Александр Лукашенко намерен в ближайшее время лично посетить площадку мотовелозавода в Минске, чтобы окончательно определиться с перспективами развития производства мотовелотехники.