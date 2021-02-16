Цены на социально значимые товары в Беларуси подросли за январь

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 фев – Sputnik. Цены на социально значимые товары в Беларуси в январе в среднем выросли на 1,3%, сообщили в пресс-службе министерства антимонопольного регулирования и торговли республики.

Подорожали за прошедший месяц, помимо лекарственных средств, импортируемые рыба и рыбопродукты – на 1,8%, масла и жиры – в среднем на 2% (в частности, растительное масло – на 3,9%). Цены на лежкоспособные продукты – картофель и свеклу – в среднем поднялись на 8,3%. Это связано с затратами организаций на их хранение.

Огурцы и яблоки, однако, которые ввозят сейчас в страну, подешевели за январь на 2,4% на фоне ужесточения подходов к регулированию цен импортеров.

Также в январе дважды дорожало автомобильное топливо (на 1 копейку – это 1,1%) и сжиженный газ в баллонах (на 1,3%). Были повышены цены на табачные изделия (на 5,4%) и водку (на 2%).

В годовом выражении прирост цен на социально-значимые товары составил 5,9%. Больше всего на этот показатель повлияло подорожание лекарственных препаратов – на 4,6%, а также изменение цен на маргарин и консервы из рыбы.

Индекс потребительских цен на социально значимые товары рассчитывается Белстатом по 72 товарам повседневного спроса. В список включены мясо, молоко, мясо-молочные продукты, колбасы, рыба, бакалея, хлеб, масло, овощи, автомобильное топливо, отдельные лекарственные препараты.

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