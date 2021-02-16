Располагаемые доходы белорусов за год выросли на 4,6%

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 фев – Sputnik. Реальные располагаемые денежные доходы населения республики в период с января по октябрь текущего года составили 104,6% к уровню 2019 года, сообщили в понедельник в Белстате.

За январь-октябрь показатель реальных доходов был такой же, как и за год, однако к ноябрю снизился на 0,2 пункта. К концу года темпы роста доходов увеличились на фоне средней зарплаты в декабре по республике – она составила 1474,6 рубля, а в долларовом эквиваленте – 578 долларов по курсу Нацбанка. Больше всего доходы выросли в Минске – на 6,5%, в регионах прирост составил от 3,1 до 4%.

Реальные располагаемые доходы – это зарплаты работникам (64,8%); доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,4%; пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению – 23%; доходы от собственности и прочие доходы – 4,8%.

В прошлом году министр экономики Беларуси Александр Червяков рассказал, что доходы населения в 2021 году в номинальном выражении подрастут на 7%.

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