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Компания Adidas начала продажу бренда Reebok
16.02.2021 18:11 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 фев – Sputnik. Германский производитель одежды и аксессуаров для спорта Adidas AG запустил процесс продажи своей дочернего американского подразделения Reebok, сообщила в пресс-релизе немецкая компания.
"В рамках разработки новой пятилетней стратегии Adidas завершил оценку стратегических альтернатив для Reebok. Компания решила начать процесс, нацеленный на продажу Reebok", – говорится в документе.
В Adidas уточнили, что планируют завершить реализацию Reebok в первом квартале текущего года или позже. Там также отметили, что сейчас компания собирается сосредоточить все усилия на укреплении своих лидирующих позиций на международном рынке.
Компания Adidas AG, основанная в 1924 году Адольфом Дасслером, – один из мировых лидеров в выпуске спортивной одежды, обуви и инвентаря. Reebok является американским подразделением Adidas с 2006 года. Тогда немецкий производитель заплатил за акции Reebok 3,8 миллиарда долларов.
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В Adidas уточнили, что планируют завершить реализацию Reebok в первом квартале текущего года или позже.
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