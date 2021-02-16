Компания Adidas начала продажу бренда Reebok

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 фев – Sputnik. Германский производитель одежды и аксессуаров для спорта Adidas AG запустил процесс продажи своей дочернего американского подразделения Reebok, сообщила в пресс-релизе немецкая компания.

"В рамках разработки новой пятилетней стратегии Adidas завершил оценку стратегических альтернатив для Reebok. Компания решила начать процесс, нацеленный на продажу Reebok", – говорится в документе.

В Adidas уточнили, что планируют завершить реализацию Reebok в первом квартале текущего года или позже. Там также отметили, что сейчас компания собирается сосредоточить все усилия на укреплении своих лидирующих позиций на международном рынке.

Компания Adidas AG, основанная в 1924 году Адольфом Дасслером, – один из мировых лидеров в выпуске спортивной одежды, обуви и инвентаря. Reebok является американским подразделением Adidas с 2006 года. Тогда немецкий производитель заплатил за акции Reebok 3,8 миллиарда долларов.