«Эскалация запугивания». В ЕС отреагировали на массовые обыски в Беларуси

Источник материала: Tut.by

В Евросоюзе считают недопустимыми массовые обыски у журналистов, правозащитников и в независимых профсоюзах Беларуси. Об этом заявил пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Петер Стано.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

— Эскалация запугивания и нападений на гражданское общество и СМИ, правозащитников, профсоюзы, с домашними обысками, нарушающими свободы и верховенство закона. Это недопустимо. Только уважение прав человека и свободные и справедливые выборы могут гарантировать стабильность и суверенитет, — написал Стано в Twitter .

Напомним, утро 16 февраля началось с массовых обысков по всей стране: силовики пришли в БАЖ, к правозащитникам и журналистам. Как сообщили в Следственном комитете, обыски проходят «с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности».