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«Эскалация запугивания». В ЕС отреагировали на массовые обыски в Беларуси
16.02.2021 18:15 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Евросоюзе считают недопустимыми массовые обыски у журналистов, правозащитников и в независимых профсоюзах Беларуси. Об этом заявил пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Петер Стано.
— Эскалация запугивания и нападений на гражданское общество и СМИ, правозащитников, профсоюзы, с домашними обысками, нарушающими свободы и верховенство закона. Это недопустимо. Только уважение прав человека и свободные и справедливые выборы могут гарантировать стабильность и суверенитет, — написал Стано в
Напомним, утро 16 февраля началось с массовых
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В Евросоюзе считают недопустимыми массовые обыски у журналистов, правозащитников и в независимых профсоюзах Беларуси.
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