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Задержана дочь главы партии БНФ Григория Костусева

16.02.2021 18:15 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В деревне Техтин Могилевской области задержана дочь главы партии БНФ Григория Костусева Екатерина. Об этом политик написал у себя в Facebook.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Толькі што даведаўся, што Магілёўская пракуратура затрымала маю дачку Кацярыну. Яны з маёй жонка Ларысай былі на вёсцы: Цяхцін, Бялыніцкі раён. Прыехалі на вёску, правялі там вобшук, затрымалі дачку і паехалі на Магілёў. Пры вобшуку нічога не забралі, — написал Костусев.

Перед началом обыска, как рассказала политику его супруга, следователи попросили выдать «оружие, запрещенную литературу и наркотики», если это есть в доме. Во время обыска ничего подобного не нашли. В рамках какого дела проводился обыск и в качестве кого по нему проходит дочь, Костусев не знает.

— Была пастанова пракурора на вобшук, па якой справе — не ведаю, Каця не паспела мне сказаць. Я зараз тэлефаную ў пракуратуры — гарадскую ды абласную, але пакуль ніяк, — рассказал TUT.BY Костусев.

 
 
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В рамках какого дела проводился обыск и в качестве кого по нему проходит дочь, политику неизвестно.
 
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