Лукашенко одобрил соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов в России

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 фев - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о перевалке белорусских нефтепродуктов в морских портах России, об этом во вторник сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Соответствующий указ глава государства подписал 16 февраля.

Глава государства уполномочил Министерство транспорта и коммуникаций на проведение переговоров по проекту соглашения и подписание документа при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

Как сообщила пресс-служба белорусского лидера, речь идет о проекте межправительственного соглашения с Россией об организации сотрудничества в области перевозки и перевалки нефтепродуктов из Беларуси, предназначенных для поставки на экспорт в третьи страны через российские морские порты, в качестве основы для проведения переговоров.

Ранее сообщалось о переносе подписания соответствующего соглашения с 15 февраля на более поздний срок в связи с завершением внутригосударственных процедур. Кроме этого, пока не готовы контракты с российскими операторами терминалов морских портов и с железнодорожным оператором, которые должны подписываться вместе с соглашением.

Нефтепродукты через Усть-Лугу

Проект договора предполагает перевалку предприятиями Беларуси более 9,8 миллиона тонн грузов в российских портах в 2021–2023 годах – это мазут, бензин и масла. Предусмотрена возможность автоматического продления договора после истечения его срока действия.

Соглашение предусматривает заключение контрактов по принципу take-or-pay. Принцип его таков: в случае если грузоотправитель обеспечивает перевалку в объеме меньше согласованного, морской терминал в любом случае получает плату за весь согласованный объем.

Белорусские грузы через порты России

В августе президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал ответить на санкции европейским странам и заявил, что поручил правительству внести предложение о переориентации торговых потоков из портов Литвы на другие маршруты.

Объем нефтепродуктов, которые будут перенаправлены из литовских портов в российские, может составить до 4-6 миллионов тонн. В первую очередь речь идет о северо-западных портах – Усть-Луге, Приморске, Высоцке и Санкт-Петербурге.

Лукашенко заявлял, что Минск готов рассмотреть возможность строительства терминала в Ленинградской области за счет сэкономленных средств российского кредита на возведение БелАЭС.