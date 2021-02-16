|
Стратегию развития мотовелозавода обсудили на совещании у Президента
16.02.2021 22:45 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTВторая жизнь для белорусских "Аистов"! Стратегию развития одного из старейших предприятий страны сегодня обсудили на совещании у Президента. Производство мото- и велотехники долгое время было козырем белорусской промышленности и узнаваемым брендом на разных континентах. Сегодня мотовелозавод, как и прежде, выпускает двухколесный транспорт. Правда, финансовые показатели не позволяют говорить об эффективной модели бизнеса и его устойчивом будущем. Белорусские велосипеды теснят конкуренты, а нынешние площадки завода не используют по прямому назначению даже наполовину! А потому заводу нужен детальный комплексный бизнес-план и продукция безусловного качества! Но главное - предприятию не грозит приватизация или вовсе закрытие. Коллектив сохранят! Но работать по-прежнему столичный гигант больше не будет. Рассказывает Ольга Анищенко.
Судьба гиганта
Этой встречи на площадке столичного мотовелозавода могло не случиться. Если бы несколько лет назад он не задумал настоящую мотоавантюру. Если бы не купил где-то во Вьетнаме старенький мотобайк с таким теплым для каждого белоруса именем "Минск". И не отправился в вояж длиною в несколько лет...
Марк Активер - российский блогер и путешественник. Уверен: вся жизнь - дорога. И куда она приведет завтра? Кто ж знает... Сегодня - это Минск. И то самое место, где когда-то винтик за винтиком собирали его железного друга. Где все дышит историей и как-то особенно дорого, несмотря на солидный возраст!
Он еще даже не родится, а его мотоцикл "Минск" уже сойдет с конвейера. Марк не скрывает: по правде, верилось не всем, что мотобайк родом из начала 90-ых (а то и старше) преодолеет 30 тысяч километров! Да, приходилось не раз делать остановки, но день за днем путь домой становился все реальнее, а дом все ближе.
Легенда белорусской промышленности
И этой истории уже 75! Тогда еще "Мотовело" открыли в 1945-м. Мотоциклы «Минск», велосипеды «Аист», «Орленок» и «Ласточка»... У кого в детстве не было такого? Но пройдут десятилетия, и кто-то верно заметит: от моделей советских лет осталось разве что имя. Нынешний глава завода демонстрирует современную велотехнику. Здесь все, что будут продавать в нынешнем году. Уверен: не чета моделям из прошлого!
Николай Ладутько, гендиректор ООО "МотоВелоЗавод": "Велосипед сегодня легкий, 10-12 кг. Велосипед многоскоростной, хорошие тормозные системы. Устойчивое, хорошее сиденье. Он абсолютно не отличается от любого современного - американского бренда, немецкого или китайского. Такой же велосипед в Европе стоит в два раза дороже!".
На этой площадке - более 80 образцов велосипедов. Такая она, актуальная велолинейка! Мол, когда-то ведь не было и 20! Чуть поодаль - все модели мотоциклов (в количестве семи). Но нет предела разработкам! Словом, директор настроен оптимистично. Но признается: да, сегодня непросто! Когда на своем рынке рядом с белорусским «Аистом» колесо к колесу еще порядка 80 заграничных брендов, быть лидером продаж стоит невероятных усилий! И вряд ли возможно. Так, может, активнее смотреть по сторонам?
Николай Ладутько, гендиректор ООО "МотоВелоЗавод": "Мы понимаем, что на этом заводе, чтоб он был эффективным, нам нужно будет делать не 100 тысяч велосипедов, а где-то порядка 200-250 тысяч велосипедов. Мы 140 тысяч должны вывезти за пределы Беларуси. Это серьезнейшая работа, потому что нас никто нигде не ждет. Мы кого-то должны будем потеснить. А потеснить непросто. Сегодня рынок мотоциклов в Беларуси где-то 4 тысячи штук. Т. е. ради такого рынка предприятие создавать не надо! Любое предприятие, в том числе наше, должно быть экспортоориентрированным. По-другому нельзя!".
Стратегию развития МотоВелоЗавода обсудили у ПрезидентаВ поле зрения мотовелозавода - 15 стран, где колесят белорусские "Аисты" и мотоциклы "Минск". Топ экспортеров - Россия, Казахстан, Украина и Евросоюз. Но объемы - откровенно - невелики. И это в то время, когда потребителя не нужно убеждать, что крутить педали - это полезно для здоровья и безопасно для экологии! Мода на ЗОЖ определяет промышленную политику. Казалось бы, вот вам и карты в руки, уверен Президент. Действуйте! Но статистика не всегда подчиняется логике.
Президент: Сложились лучшие условия для развития мото- и велопроизводства
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Мировой рынок велотехники растет быстрыми темпами, и, несмотря на пандемию, прогнозы говорят о его ежегодном увеличении на 9%. Таким образом, сложились лучшие условия для развития производства в этой сфере. Но, к сожалению, финансово-экономические показатели, мягко говоря, не радуют. И доля белорусских велосипедов на внутреннем рынке снижается из года в год и составляет сегодня примерно пятую часть. Экспорт слабый, не решает проблему продаж".
В судьбе завода хватало и взлетов, и падений. То слава "МотоВело" гремит на весь Союз! А то, глядишь, и завод балансирует на грани банкротства. Развал большой страны, понятно, успехам не способствовал. Доверились инвестору - и прогадали. Предприятие-таки признают банкротом. А на его территорию пять лет назад приходит новое юрлицо - "МотоВелоЗавод". Та же площадка, станки, те же люди. И все же чего-то не хватает, скажет Александр Лукашенко. И эти звенья одной цепи до сих пор не удалось восстановить.
Президент о мотовелозаводе: Вдолгую работать таким образом невозможноАлександр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Утрачено ключевое звено производства - собственное конструкторское бюро. Для того чтобы организовать какую-то сборку, ума много не надо. Но это путь почти тупиковый. И проблемы предприятия, занимаясь сборкой, не решить. Особенно финансово-экономические. Да и долговую проблему не удается решить. Механизм‚ которым сегодня пользуется наш завод, временный. Вдолгую работать таким образом невозможно".
Стратегия развития мотовелопроизводстваЧто важнее? Предприятие-легенда, пусть и латающее дыры, или эффективная бизнес-модель, где не всем работникам находят место? Тот случай, когда второе - не выход. Но и первое уже не вариант! Специалисты, компетенции и опыт - то, что поможет выстоять любому предприятию! А грамотная бизнес-стратегия способна решить финансовые головоломки. Продать актив всегда успеется, уверен Президент. Но имиджевые потери не окупят никакие миллионы.
Президент: Не надо рассчитывать на приватизацию мотовелозаводаАлександр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Основы нашей экономической политики только что утвердили на Всебелорусском народном собрании. Поэтому если кто-то думает, что мы сейчас продадим кому-то это предприятие, приватизировав, а потом закроем его или будем производить здесь одни, грубо говоря, спицы для велосипеда, а все компетенции инвестор перенесет куда-то в Италию, Россию или Китай, на это даже не рассчитывайте. Когда говорят о МАЗе, БелАЗе, МТЗ, Гомсельмаше и иных предприятиях, это лицо машиностроительной Беларуси, ее бренды. В этом ряду и мотовелозавод. Поэтому нельзя его потерять. Всенародно принято решение развивать те направления, где у страны уже есть те или иные компетенции. У нас есть немало хороших специалистов, которые умеют делать велосипеды. Ну так давайте это направление будем развивать!".
Задача правительства - представить бизнес-план. Стратегию развития завода, к которой комар носа не подточит! Нужна экономически обоснованная и эффективная модель предприятия с гарантией, что окупятся затраты за 5 лет! Лишь тогда можно подумать о каких-то вложениях. Но с учетом пятилетнего коридора возврата затраченного речь вряд ли пойдет о строительстве с нуля! Впрочем, вопрос пока оставили открытым. Как скажет после вице-премьер, итоговое решение будут принимать уж точно не в кабинетах Дворца Независимости.
Юрий Назаров, заместитель премьер-министра Беларуси: "Решение принято простое: предприятию быть, оно должно развиваться дальше. Единственное, было несколько вариантов развития предприятия. Президент принял решение, что с выездом на эту площадку примем окончательное решение, вплоть до того, в каком корпусе будет новое производство".
О корпусах, пожалуй, стоит сказать отдельно. Сегодня завод - это 25 гектаров столичной площади (строили с размахом!) и 2,5 тысячи занятых людей. Но вся соль в том, что лишь двадцатая часть - работники завода. И сборка техники - это всего-то один цех. Остальное сдают в аренду. Кому - сто квадратов, а кому - и гектар. Разве не роскошь? Полторы сотни арендаторов в корпусах едва ли не вековой давности в центре столицы. А хочется красоты и порядка.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Это лакомый кусок, прекрасный участок в центре города, и его размеры превышают потребности предприятия. Поэтому городу вместе с правительством нужно подумать, как использовать эту площадку, чтобы была польза для государства и для людей. Не должно быть предложений построить там жилье. Да и не нужно нам, как мы договорились опять же на собрании, столько жилья в Минске. Ибо мы всю страну стянем в Минск. Об этом уже не единожды разговаривали".
Правительство о локализации производства мото- и велотехникиНо помимо порядка на производственной площадке, предстоит сделать наш "Аист" по праву белорусским! Пока в нем хватает импортных деталей. С учетом небольших масштабов производства запускать конвейер по выпуску отечественных комплектующих заводу невыгодно. Так что, подойдут комплексно: нарастят объемы, а там глядишь - другие производители подтянутся.
Юрий Назаров, заместитель премьер-министра Беларуси: "Сегодня надо говорить не просто о том, что мы на этих площадях прирастем в объеме производства или создадим, допустим, 100 рабочих мест. Надо говорить о создании принципиально нового высокотехнологичного производства с максимальной локализацией. Сегодня она 41%, а если реализовать эту бизнес-идею, то она вырастет до 60%, и это уже хорошо. И если мы в локализацию вовлечем площадку, чтобы она максимально работала как сборочное производство мотовелозавода - будет еще лучше".
Правительство уповает на помощь минского технопарка. Он всячески содействует технологичному бизнесу. Тогда и от полезной площади, которую пока используют не по назначению, отказываться не придется. В идеале рассчитывают создать целый кластер полного цикла производства. Если все получится, "Аист" расправит крылья! А там и Европа близко, где сегодня в цене еще и электротехника! И это новая страница в развитии, которую, впрочем, писать уже начали. Совместно с ученой элитой.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вторая жизнь для белорусских "Аистов"! Стратегию развития одного из старейших предприятий страны сегодня обсудили на совещании у Президента. Производство мото- и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)