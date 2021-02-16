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Стратегию развития мотовелозавода обсудили на совещании у Президента

16.02.2021 22:45 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Вторая жизнь для белорусских "Аистов"! Стратегию развития одного из старейших предприятий страны сегодня обсудили на совещании у Президента. Производство мото- и велотехники долгое время было козырем белорусской промышленности и узнаваемым брендом на разных континентах. Сегодня мотовелозавод, как и прежде, выпускает двухколесный транспорт. Правда, финансовые показатели не позволяют говорить об эффективной модели бизнеса и его устойчивом будущем. Белорусские велосипеды теснят конкуренты, а нынешние площадки завода не используют по прямому назначению даже наполовину! А потому заводу нужен детальный комплексный бизнес-план и продукция  безусловного качества! Но главное - предприятию не грозит приватизация или вовсе закрытие. Коллектив сохранят! Но работать по-прежнему столичный гигант больше не будет. Рассказывает Ольга Анищенко.       

Судьба гиганта

Стратегию развития мотовелозавода обсудили на совещании у Президента


Этой встречи на площадке столичного мотовелозавода могло не случиться. Если бы несколько лет назад он не задумал настоящую мотоавантюру. Если бы не купил где-то во Вьетнаме старенький мотобайк с таким теплым для каждого белоруса именем "Минск". И не отправился в вояж длиною в несколько лет...

Марк Активер  - российский блогер и путешественник. Уверен: вся жизнь  - дорога. И куда она приведет завтра? Кто ж знает... Сегодня - это Минск. И то самое место, где когда-то винтик за винтиком собирали его железного друга. Где все дышит историей и как-то особенно дорого, несмотря на солидный возраст! 

Он еще даже не родится, а его мотоцикл "Минск" уже сойдет с конвейера. Марк не скрывает: по правде, верилось не всем, что мотобайк родом из начала 90-ых (а то и старше) преодолеет 30 тысяч километров! Да, приходилось не раз делать остановки, но день за днем путь домой становился все реальнее, а дом все ближе. 

Легенда белорусской промышленности

Стратегию развития мотовелозавода обсудили на совещании у Президента


И этой истории уже 75! Тогда еще "Мотовело" открыли в 1945-м. Мотоциклы «Минск», велосипеды «Аист», «Орленок» и «Ласточка»... У кого в детстве не было такого? Но пройдут десятилетия, и кто-то верно заметит: от моделей советских лет осталось разве что имя. Нынешний глава завода демонстрирует современную велотехнику.  Здесь все, что будут продавать в нынешнем году. Уверен: не чета моделям из прошлого!

Николай Ладутько, гендиректор ООО "МотоВелоЗавод": "Велосипед сегодня легкий, 10-12 кг. Велосипед многоскоростной,  хорошие тормозные системы. Устойчивое, хорошее сиденье. Он абсолютно не отличается от любого современного - американского бренда, немецкого или китайского. Такой же велосипед в Европе стоит в два раза дороже!".

На этой площадке - более 80 образцов велосипедов. Такая она, актуальная велолинейка! Мол, когда-то ведь не было и 20! Чуть поодаль -  все модели мотоциклов (в количестве семи). Но нет предела разработкам! Словом, директор настроен оптимистично.  Но признается: да, сегодня непросто! Когда на своем рынке рядом с белорусским «Аистом» колесо к колесу еще порядка 80 заграничных брендов, быть лидером продаж стоит невероятных усилий! И вряд ли возможно. Так, может, активнее смотреть по сторонам?  

Николай Ладутько, гендиректор ООО "МотоВелоЗавод": "Мы понимаем, что на этом заводе, чтоб он был эффективным, нам нужно будет делать не 100 тысяч велосипедов, а где-то порядка 200-250 тысяч велосипедов. Мы 140 тысяч должны вывезти за пределы Беларуси. Это серьезнейшая работа, потому что нас никто нигде не ждет. Мы кого-то должны будем потеснить. А потеснить непросто. Сегодня рынок  мотоциклов в Беларуси где-то 4 тысячи штук. Т. е. ради такого рынка предприятие создавать не надо! Любое предприятие, в том числе наше, должно быть экспортоориентрированным. По-другому нельзя!".

Стратегию развития МотоВелоЗавода обсудили у Президента

В поле зрения мотовелозавода  - 15 стран, где колесят  белорусские "Аисты" и мотоциклы "Минск". Топ экспортеров  - Россия, Казахстан, Украина и Евросоюз. Но объемы - откровенно - невелики. И это в то время, когда потребителя не нужно убеждать, что крутить педали - это полезно для здоровья и безопасно для экологии! Мода на ЗОЖ определяет промышленную политику. Казалось бы, вот вам и карты в руки, уверен Президент. Действуйте! Но статистика не всегда подчиняется логике. 

Президент: Сложились лучшие условия для развития мото- и велопроизводства

Стратегию развития мотовелозавода обсудили на совещании у Президента


Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Мировой рынок велотехники растет быстрыми темпами, и, несмотря на пандемию, прогнозы говорят о его ежегодном увеличении на 9%. Таким образом, сложились лучшие условия для развития производства в этой сфере. Но, к сожалению, финансово-экономические показатели, мягко говоря, не радуют. И доля белорусских велосипедов на внутреннем рынке снижается из года в год и составляет сегодня примерно пятую часть. Экспорт слабый, не решает проблему продаж".

В судьбе завода хватало и взлетов, и падений. То слава "МотоВело" гремит на весь Союз! А то, глядишь, и завод балансирует на грани банкротства. Развал большой страны, понятно, успехам не способствовал. Доверились инвестору - и прогадали. Предприятие-таки признают банкротом. А на его территорию пять лет назад приходит новое юрлицо - "МотоВелоЗавод". Та же площадка, станки, те же люди. И все же чего-то не хватает, скажет Александр Лукашенко. И эти звенья одной цепи до сих пор не удалось восстановить.     

Президент о мотовелозаводе: Вдолгую работать таким образом невозможно

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Утрачено ключевое звено производства - собственное конструкторское бюро. Для того чтобы организовать какую-то сборку, ума много не надо. Но это путь почти тупиковый. И проблемы предприятия, занимаясь сборкой, не решить. Особенно финансово-экономические. Да и долговую проблему не удается решить. Механизм‚ которым сегодня пользуется наш завод, временный. Вдолгую работать таким образом невозможно".

Стратегия развития мотовелопроизводства

Что важнее? Предприятие-легенда, пусть и  латающее дыры, или эффективная бизнес-модель, где не всем работникам находят место?  Тот случай, когда второе - не выход. Но и первое уже не вариант! Специалисты, компетенции и опыт - то, что поможет выстоять любому предприятию! А грамотная бизнес-стратегия способна решить финансовые головоломки. Продать актив всегда успеется, уверен Президент. Но имиджевые потери не окупят никакие миллионы.       
   

Президент: Не надо рассчитывать на приватизацию мотовелозавода

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Основы нашей экономической политики только что утвердили на Всебелорусском народном собрании. Поэтому если кто-то думает, что мы сейчас продадим кому-то это предприятие, приватизировав, а потом закроем его или будем производить здесь одни, грубо говоря, спицы для велосипеда, а все компетенции инвестор перенесет куда-то в Италию, Россию или Китай, на это даже не рассчитывайте. Когда говорят о МАЗе, БелАЗе, МТЗ, Гомсельмаше и иных предприятиях, это лицо машиностроительной Беларуси, ее бренды. В этом ряду и мотовелозавод. Поэтому нельзя его потерять. Всенародно принято решение развивать те направления, где у страны уже есть те или иные компетенции.  У нас есть немало хороших специалистов, которые умеют делать велосипеды. Ну так давайте это направление будем развивать!". 

Задача правительства  - представить бизнес-план. Стратегию развития завода, к которой комар носа не подточит! Нужна  экономически обоснованная и эффективная модель предприятия с гарантией, что окупятся затраты за 5 лет! Лишь тогда можно подумать о каких-то вложениях. Но с учетом пятилетнего коридора возврата затраченного речь вряд ли пойдет о строительстве с нуля! Впрочем, вопрос пока оставили открытым. Как скажет после вице-премьер, итоговое решение будут принимать уж точно не в кабинетах Дворца Независимости.

Юрий Назаров, заместитель премьер-министра Беларуси: "Решение принято простое: предприятию быть, оно должно развиваться дальше. Единственное, было несколько вариантов развития предприятия. Президент принял решение, что с выездом на эту площадку примем окончательное решение, вплоть до того, в каком корпусе будет новое производство".

О корпусах, пожалуй, стоит сказать отдельно. Сегодня завод - это 25 гектаров столичной площади (строили с размахом!) и 2,5 тысячи занятых людей. Но вся соль в том, что лишь двадцатая часть -  работники завода.  И сборка техники  - это  всего-то один цех. Остальное сдают в аренду. Кому - сто квадратов, а кому - и гектар. Разве не роскошь?  Полторы сотни арендаторов  в корпусах едва ли не вековой давности в центре столицы. А хочется красоты и порядка. 

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Это лакомый кусок, прекрасный участок в центре города, и его размеры превышают потребности предприятия. Поэтому городу вместе с правительством нужно подумать, как использовать эту площадку, чтобы была польза для государства и для людей. Не должно быть предложений построить там жилье. Да и не нужно нам, как мы договорились опять же на собрании, столько жилья в Минске. Ибо мы всю страну стянем в Минск. Об этом уже не единожды разговаривали".

Правительство о локализации производства мото-  и велотехники

Но помимо порядка на производственной площадке, предстоит сделать наш "Аист" по праву белорусским! Пока в нем хватает  импортных деталей. С учетом небольших масштабов производства запускать конвейер по выпуску отечественных комплектующих заводу невыгодно. Так что, подойдут комплексно: нарастят объемы, а там глядишь - другие производители подтянутся.  

Юрий Назаров, заместитель премьер-министра Беларуси: "Сегодня надо говорить не просто о том, что мы на этих площадях прирастем в объеме производства или создадим, допустим, 100 рабочих мест. Надо говорить о создании принципиально нового высокотехнологичного производства с максимальной локализацией. Сегодня она 41%, а если реализовать эту бизнес-идею, то она вырастет до 60%, и это уже хорошо. И если мы в локализацию вовлечем площадку, чтобы она максимально работала как сборочное производство мотовелозавода - будет еще лучше".

Правительство уповает на помощь минского технопарка. Он всячески содействует технологичному бизнесу. Тогда и от полезной площади, которую пока используют не по назначению, отказываться не придется. В идеале рассчитывают создать целый кластер полного цикла производства. Если все получится, "Аист" расправит крылья! А там и Европа близко, где сегодня в цене еще и электротехника! И это новая страница в развитии, которую, впрочем, писать уже начали. Совместно с ученой элитой.  
 
Теги: Минск
 
 
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Вторая жизнь для белорусских "Аистов"! Стратегию развития одного из старейших предприятий страны сегодня обсудили на совещании у Президента. Производство мото- и...
 
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