Эксперт рассказал, как изменились доходы белорусов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 фев – Sputnik. Реальные располагаемые денежные доходы населения республики в период с января по октябрь прошлого года составили 104,6% к уровню 2019 года, сообщили в понедельник в Белстате.

Больше всего доходы выросли в Минске – на 6,5%, в регионах прирост составил от 3,1 до 4%. Темпы роста доходов увеличились к концу года на фоне средней зарплаты в декабре по республике – она составила около 1500 рублей, а в долларовом эквиваленте – 578 долларов по курсу Нацбанка.

"Нельзя сказать, какой именно квартал сыграл наибольшую роль и привел к повышению реальных располагаемых денежных доходов населения. Но в любом случае, если сравнивать, например, 2019 год по отношению к 2018-му, то там темпы роста доходов были выше – 106,1%, а в 2017-м – 107,9%", – комментирует эту информацию Sputnik аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.

С учетом пандемии

Реальные располагаемые доходы – это зарплаты работникам (64,8%); доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,4%; пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению – 23%; доходы от собственности и прочие доходы – 4,8%. По словам эксперта, проще говоря, это доходы после вычета налогов, сборов, взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги. И в условиях пандемии и постпандемийного периода Беларусь, по сравнению с другими странами, показала достаточно хороший результат и обеспечила социально-экономическую стабильность, считает Авдонин.

"И вот эти цифры по доходам демонстрируют, что инфляция в стране не была предельно высокой, чтобы "съесть" заработанные деньги, не повышались налоги, сборы и иные взносы, тем самым обеспечив реальное повышение уровня доходов населения", – отмечает специалист.

Прогноз на 2021 год

В прошлом году министр экономики Беларуси Александр Червяков рассказал, что доходы населения в 2021 году в номинальном выражении подрастут на 7%.

"Ожидается, что 2021-й для всех стран сейчас станет годом динамики и выхода из кризиса, связанного с пандемией. Поэтому темп 7 и больше процентов – очень даже реальный прогноз", – констатирует аналитик.

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