ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минск намерен обсудить с Москвой правки в соглашение по поставкам нефти

17.02.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 фев - Sputnik. Заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Назаров уполномочен проводить переговоры с Россией по проекту правок в межправсоглашение о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов, об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на национальном правовом интернет-портале.

© Sputnik / Андрей Александров
Стало известно, сколько нефти переработал в 2020 году завод "Нафтан"

Ему разрешено вносить изменения, "не имеющие принципиального характера", а также подписывать данный протокол при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

Суть возможных правок не уточняется.

Само межправсоглашение касается согласования Беларусью и Россией индикативных балансов поставки нефти и нефтепродуктов, определения тарифов по транспортировке нефти. Оно применяется с января 2007 года, изменения в документ вносились неоднократно, последние – в 2018 году.

Напомним, что в конце января 2021 года правительством России был утвержден проект соглашения с Беларусью о перевозке и перевалке белорусских нефтепродуктов через российские порты. Индикативные показатели объема перевалки белорусских нефтепродуктов в текущем году могут составить свыше 1,5 миллионов тонн.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вносить изменения, не имеющие принципиального характера, а также подписывать протокол, уполномочен заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Назаров
 
Новости дня
Новости экономики
 
Стратегию развития мотовелозавода обсудили на совещании у Президента
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

16.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by