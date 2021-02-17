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Минск намерен обсудить с Москвой правки в соглашение по поставкам нефти
17.02.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 фев - Sputnik. Заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Назаров уполномочен проводить переговоры с Россией по проекту правок в межправсоглашение о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов, об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на национальном правовом интернет-портале.
© Sputnik / Андрей Александров
Ему разрешено вносить изменения, "не имеющие принципиального характера", а также подписывать данный протокол при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
Суть возможных правок не уточняется.
Само межправсоглашение касается согласования Беларусью и Россией индикативных балансов поставки нефти и нефтепродуктов, определения тарифов по транспортировке нефти. Оно применяется с января 2007 года, изменения в документ вносились неоднократно, последние – в 2018 году.
Напомним, что в конце января 2021 года правительством России был утвержден проект соглашения с Беларусью о перевозке и перевалке белорусских нефтепродуктов через российские порты. Индикативные показатели
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Вносить изменения, не имеющие принципиального характера, а также подписывать протокол, уполномочен заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Назаров
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