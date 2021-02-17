Минск намерен обсудить с Москвой правки в соглашение по поставкам нефти

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 фев - Sputnik. Заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Назаров уполномочен проводить переговоры с Россией по проекту правок в межправсоглашение о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов, об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на национальном правовом интернет-портале.

Ему разрешено вносить изменения, "не имеющие принципиального характера", а также подписывать данный протокол при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

Суть возможных правок не уточняется.

Само межправсоглашение касается согласования Беларусью и Россией индикативных балансов поставки нефти и нефтепродуктов, определения тарифов по транспортировке нефти. Оно применяется с января 2007 года, изменения в документ вносились неоднократно, последние – в 2018 году.

Напомним, что в конце января 2021 года правительством России был утвержден проект соглашения с Беларусью о перевозке и перевалке белорусских нефтепродуктов через российские порты. Индикативные показатели объема перевалки белорусских нефтепродуктов в текущем году могут составить свыше 1,5 миллионов тонн.

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