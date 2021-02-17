Беларусь занимает 35 место в глобальном рейтинге онлайн-торговли

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 фев – Sputnik. В Женеве опубликован доклад Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Беларусь находится на 35 месте среди 152 государств – такое заключение сделали эксперты.

Сообщается, что выводы об уровне оценки онлайн-торговли были сделаны на основании четырех индикаторов. Учитывалась доля жителей, имеющих счета для мобильных платежей. А также объем пользователей интернета в структуре населения. Немаловажными оказались сведения о надежности электронной почты и безопасности интернет-серверов.

Таким образом, на первой строчке разместилась Швейцария, которая сместила прежнего лидера – Нидерланды. В ТОП-10 вошли Дания, Сингапур, Великобритания, Германия Финляндия, Ирландия, Норвегия и Гонконг. США – на 12 позиции, Китай – на 55.

Беларусь – на 35 строчке – в лидерах среди стран СНГ. К примеру, Россия – на 41, Грузия – 47, Украина – 51, Молдавия – 53, Казахстан – 60, Азербайджан – на 65 месте.

К "аутсайдерам" рейтинга причислены три государства – Бурунди, Чад и Нигер.