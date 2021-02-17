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Власти объяснили рост стоимости коммунальных услуг за январь

17.02.2021 09:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 фев – Sputnik. Оплата жилищно-коммунальных услуг в январе изменилась по сравнению с декабрем 2020 года в связи с похолоданием, сообщили в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси.

В республике основная часть многоквартирных домов оснащена приборами группового учета расхода тепла, которое идет на отопление жилых помещений.

"Следовательно, сумма платы из месяца в месяц может изменяться при неизменных тарифах и зависит от того, сколько тепла по факту израсходовано. Чем больше площадь квартиры, тем больше тепловой энергии, как правило, расходуется на ее отопление, особенно при похолодании", - констатировали в ведомстве.

После чего добавили, что увеличение платы за отопление в связи с похолоданием может быть связано с площадью жилья, расположением дома, его энергоэффективностью и даже регионом проживания.

"В связи с похолоданием в январе 2021 года расход тепловой энергии соответственно увеличился по сравнению с декабрем 2020 года", - отметили министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

По данным пресс-службы, на отопление четырехкомнатной квартиры 81,7 квадратных в декабре 2020-го было потрачено фактически 1,4852 Гкал, сумма платы составила 30,63 рубля. В январе 2021-го на отопление такой же квартиры расход составил 1,8431 Гкал, сумма платы – 38,01 рубля. При этом расходы за месяц увеличились фактически на 7,38 рубля.

© Sputnik / Вадим Жернов
Некоторые дома Минска в морозы снова остались без отопления и горячей воды

Интересно, что при этом в многоквартирных домах, где нет приборов учета тепла, плата за отопление не меняется с октября до апреля. На ее размер не влияет температура на улице, а также количество затраченного тепла для обеспечения комфортной температуры в жилье.

"Перерасчет за отопление по таким домам осуществляется по итогам отопительного периода", - особо отметили в профильном ведомстве.

В завершение в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства обратили внимание, что в случае возникновения вопросов по оплате жировок за январь за объяснениями можно обращаться в расчетно-справочный центр по месту жительства. При наличии объективных причин, которые могли повлиять на итоговую сумму за ЖКУ, будет производиться перерасчет.

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Теги: Минск
 
 
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Многие белорусы заплатили за январь ощутимо больше, нежели за декабрь - потяжеление жировки Минжилкомхоз связывает с холодной погодой.
 
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