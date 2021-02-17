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Защита Бабарико заявляет отвод судье

17.02.2021 11:49 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский просит отвод судьи Игоря Любовицкого, ссылаясь на то, что его жена — совладелец бюро, где работает адвокат одного из обвиняемых, Виктора Кобяка (основатель компании «Активлизинг»), который обвиняется в даче взятки повторно либо в крупном размере.

Адвокат Максим Агеев работает в адвокатской бюро «Агеев и партнеры». По информации на сайте, там же работает и Александра Любовицкая.

Напомним, Верховный суд сегодня начал рассмотрение дела Виктора Бабарико и сотрудников Белгазпромбанка. На скамье подсудимых — восемь человек. На первое заседание пустили родственников по списку, много людей в майках и масках с символикой штаба Бабарико, из обычных посетителей в зал смогли попасть 20−30 человек. Более сотни осталось на улице. Первые ряды в зале — у журналистов, это госСМИ и российские агентства. В зале также присутствует Юрий Воскресенский, представители посольства Австрии и Франции, более десятка крепких мужчин без символики.

Телефоны и планшеты проходящим в зал предлагают сдать на входе. Фото и видеосъемку в зале суда запретили.

(будет дополнено)

 
 
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Адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский просит отвод судьи Игоря Любовицкого, ссылаясь на то, что его жена - совладелец бюро, где работает адвокат одного из обвиняемых,...
 
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