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Глава МИД Великобритании осудил действия белорусских властей в отношении «Весны», БАЖ и журналистов

17.02.2021 11:49 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб осудил задержания и действия «режима Лукашенко» против СМИ, правозащитного центра «Весна» и БАЖ. Об этом он написал у себя в Twitter.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Я осуждаю задержания, совершенные режимом Лукашенко в отношении СМИ, правозащитных организаций, в том числе правозащитного центра «Весна» и Белорусской ассоциации журналистов — лауреата первой канадско-британской премии за свободу СМИ. Эти абсурдные попытки подавить тех, кто разоблачает нарушения прав человека, только укрепляют статус изгоя режима, — написал Доминик Рааб.

Напомним, утро 16 февраля началось с массовых обысков у журналистов и правозащитников в разных городах, а также в офисах БАЖ, лишенного регистрации правозащитного центра «Весна» и независимого профсоюза РЭП. Как сообщили в Следственном комитете, обыски проходят «с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности».

 
 
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Доминик Рааб уверен, что «эти абсурдные попытки подавить тех, кто разоблачает нарушения прав человека, только укрепляют статус изгоя режима».
 
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