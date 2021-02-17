Глава МИД Великобритании осудил действия белорусских властей в отношении «Весны», БАЖ и журналистов

Источник материала: Tut.by

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб осудил задержания и действия «режима Лукашенко» против СМИ, правозащитного центра «Весна» и БАЖ. Об этом он написал у себя в Twitter .



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Я осуждаю задержания, совершенные режимом Лукашенко в отношении СМИ, правозащитных организаций, в том числе правозащитного центра «Весна» и Белорусской ассоциации журналистов — лауреата первой канадско-британской премии за свободу СМИ. Эти абсурдные попытки подавить тех, кто разоблачает нарушения прав человека, только укрепляют статус изгоя режима, — написал Доминик Рааб.

Напомним, утро 16 февраля началось с массовых обысков у журналистов и правозащитников в разных городах, а также в офисах БАЖ, лишенного регистрации правозащитного центра «Весна» и независимого профсоюза РЭП. Как сообщили в Следственном комитете, обыски проходят «с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности».