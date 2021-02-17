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Глава МИД Великобритании осудил действия белорусских властей в отношении «Весны», БАЖ и журналистов
17.02.2021 11:49 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб осудил задержания и действия «режима Лукашенко» против СМИ, правозащитного центра «Весна» и БАЖ. Об этом он написал у себя в
— Я осуждаю задержания, совершенные режимом Лукашенко в отношении СМИ, правозащитных организаций, в том числе правозащитного центра «Весна» и Белорусской ассоциации журналистов — лауреата первой канадско-британской премии за свободу СМИ. Эти абсурдные попытки подавить тех, кто разоблачает нарушения прав человека, только укрепляют статус изгоя режима, — написал Доминик Рааб.
Напомним, утро 16 февраля началось с массовых
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Доминик Рааб уверен, что «эти абсурдные попытки подавить тех, кто разоблачает нарушения прав человека, только укрепляют статус изгоя режима».
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