«Это неприемлемо». Послы США, стран ЕС и Швейцарии призвали Минск прекратить преследование гражданского общества

Источник материала: Tut.by

Власти Беларуси преследуют правозащитников, работников СМИ, представителей профсоюзов и адвокатов. Об этом говорится в совместном заявлении Представительства ЕС от имени стран ЕС, представленных в Минске, и посольств США, Великобритании и Швейцарии.



Фото: TUT.BY

«Власти Беларуси продолжают усилившееся преследование гражданского общества страны. Это должно прекратиться», — говорится в обращении.

Дипломаты напомнили, что вчера по всей стране прошли обыски в домах и офисах не менее тридцати активистов, в том числе правозащитного центра «Весна» и Белорусской ассоциации журналистов.

«Это неприемлемо. Белорусов преследуют за реализацию своих фундаментальных прав во время мирных протестов против выборов в августе 2020 года, которые не были ни свободными, ни справедливыми, и против продолжающейся жестокости со стороны правоохранительных органов. Состоялись сотни политически мотивированных судебных процессов. Белорусов лишают самых базовых прав, включая право на справедливое судебное разбирательство и право на гуманное обращение в заключении», — говорится в заявлении.

Послы отметили, что продолжат координировать меры в отношении ситуации с правами человека в Беларуси.

«Мы призываем власти Беларуси немедленно и безоговорочно освободить всех произвольно задержанных. Только демократия, уважение прав человека, верховенство права и свободные и справедливые выборы, уважающие демократическую волю народа Беларуси, могут гарантировать стабильное, суверенное и процветающее будущее Беларуси», — подчеркивается в заявлении.