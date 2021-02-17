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«Это неприемлемо». Послы США, стран ЕС и Швейцарии призвали Минск прекратить преследование гражданского общества
17.02.2021 12:07 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Власти Беларуси преследуют правозащитников, работников СМИ, представителей профсоюзов и адвокатов. Об этом
«Власти Беларуси продолжают усилившееся преследование гражданского общества страны. Это должно прекратиться», — говорится в обращении.
Дипломаты напомнили, что вчера по всей стране
«Это неприемлемо. Белорусов преследуют за реализацию своих фундаментальных прав во время мирных протестов против выборов в августе 2020 года, которые не были ни свободными, ни справедливыми, и против продолжающейся жестокости со стороны правоохранительных органов. Состоялись сотни политически мотивированных судебных процессов. Белорусов лишают самых базовых прав, включая право на справедливое судебное разбирательство и право на гуманное обращение в заключении», — говорится в заявлении.
Послы отметили, что продолжат координировать меры в отношении ситуации с правами человека в Беларуси.
«Мы призываем власти Беларуси немедленно и безоговорочно освободить всех произвольно задержанных. Только демократия, уважение прав человека, верховенство права и свободные и справедливые выборы, уважающие демократическую волю народа Беларуси, могут гарантировать стабильное, суверенное и процветающее будущее Беларуси», — подчеркивается в заявлении.
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«Это неприемлемо». Послы США, стран ЕС и Швейцарии призвали Минск прекратить преследование гражданского общества
«Власти Беларуси продолжают усилившееся преследование гражданского общества страны. Это должно прекратиться», - говорится в обращении.
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