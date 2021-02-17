Минск поставил Вильнюсу нефтяной гамбит

Источник материала: Sputnik Беларусь

Белорусские власти были крайне уязвлены критикой литовской стороны за реализованный сценарий противостояния с недовольными результатами президентских выборов в августе прошлого года в республике.

Александр Лукашенко открыто заявил, что литовцы еще пожалеют о своей позиции и пообещал перенаправить экспортные потоки из литовской Клайпеды в российские порты на Балтике.

Поначалу никто всерьез не воспринял воинственную риторику официального Минка, потому что подобные попытки уже предпринимались и были признаны неудачными. Это связано и с большим логистическим плечом и услугами стивидорных компаний, цены на которые напрямую зависят от объемов.

Литовский порт не досчитается прибыли

Всего порт в Клайпеде в год переваливает приблизительно 40 миллионов тонн грузов. Пятая их часть приходится на белорусский калий, еще около 4-6 миллионов тонн на нефтепродукты из Беларуси.

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Белорусская сторона вряд ли в скором времени уведет экспорт калия из Клайпеды по одной простой причине – 30% акций терминала насыпных грузов контролируется белорусами, то есть выгода получается еще и от перевалки собственных грузов.

Совсем иначе обстоят дела с нефтянкой, что на себе уже ощутили литовцы, когда в конце 2020 года британская дочка Белорусской нефтяной компании заявила о прекращении поставок на экспорт через литовский порт, благо и контракт, соответствующий истек.

Только за 9 месяцев 2020 года литовская сторона получила за перевалку белорусских нефтепродуктов 23,7 миллиона евро (в 2019 году – 23,9 миллиона) и 6,7 миллиона евро скорректированной чистой прибыли (7 миллионов годом ранее). Получается, что в 2021 году литовцы уже точно этих денег не увидят.

Белорусский экспорт уходит в порты России

Скепсис вокруг намерений белорусских властей сменить порт прописки для отечественных нефтепродуктов окончательно развеяло решение Александра Лукашенко подписать указ с соответствующим решением.

Предполагается, что в последующие 2021-2023 годы через российские порты на Балтике будет перевалено 9,8 миллиона тонн белорусских нефтепродуктов.

Желание российской стороны дозагрузить свои порты нефтепродуктами, которые белорусские НПЗ получают опять же из российского сырья, но все упиралось в стоимость услуг стивидорных компаний, а также тарифы РЖД.

Видимо в ходе переговоров на экспертном уровне белорусской и российской стороне удалось найти баланс экономических интересов, чтобы и объемы поставок обеспечить для российских портов, и белорусы немного потеряли на увеличении транспортного плеча.

Теперь работа будет вестись по привычной для россиян схеме, когда компания проплачивает объем перевалки вне зависимости от того, сколько будет грузов отправлено на экспорт фактически. В случае, если работы будет признана жизнеспособной соглашение спустя два года может быть автоматически продлено.

Беларусь может стать "морской державой"

В этом году белорусские нефтепродукты могут уйти в порт Усть-Луга (150 км от Санкт-Петербурга), порт Приморск (5 км от города Приморска, конечная точка Балтийской трубопроводной системы) и "Морской порт Санкт-Петербург".

При этом Александр Лукашенко в ходе встречи с губернатором Ленинградской области напрямую заявил о заинтересованности белорусов построить собственный терминал для перевалки грузов в российском порте.

В свою очередь Александр Дрозденко посчитал, что целесообразнее для белорусской стороны было войти в совет акционеров уже строящихся терминалов, чтобы не заниматься долгим строительством.

При этом белорусские власти придумали оригинальную схему, как и за счет чего построить свой терминал на российской Балтике. Для этого они рассчитывают получить согласие российской стороны на использование средств кредита на строительство БелАЭС, которые не были израсходованы. Эту идею белорусский лидер и озвучил в ходе встречи с ленинградским губернатором.

В том случае, если Беларусь будет физически привязана к собственному терминалу для наливных грузов в российском порте, можно смело предположить, что литовские порты не увидят больше нефтепродуктов из республики никогда. Если рядом будет построен еще терминал для насыпных грузов, то в 2023 году, когда заканчивается контракт на перевалку белорусского калия в Клайпеде, литовский порт могут покинуть последние тонны белорусских экспортных грузов.

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