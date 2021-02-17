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Лучшие предпринимательские инициативы в регионах получат поддержку на сумму до 25 тыс. долларов

17.02.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Лучшие предпринимательские инициативы в регионах получат поддержку. До 30 марта на prospring.by открыт прием заявок от бизнесменов из 12 районов страны. Каких? Также можно уточнить на сайте. Победители состязания получат поддержку в виде товаров, работ или услуг, необходимых для реализации предпринимательской инициативы, на сумму до 25 тысяч долларов. Такая помощь на открытие своего дела предусмотрена проектом "Поддержка экономического развития на местном уровне в Беларуси", который финансируется ЕС и реализуется Программой развития ООН в партнерстве с Министерством экономики нашей страны.
 
 
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Лучшие предпринимательские инициативы в регионах получат поддержку. До 30 марта на prospring.by открыт прием заявок от бизнесменов из 12 районов страны. Каких? Также можно...
 
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