Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лучшие предпринимательские инициативы в регионах получат поддержку на сумму до 25 тыс. долларов Лучшие предпринимательские инициативы в регионах получат поддержку. До 30 марта на prospring.by открыт прием заявок от бизнесменов из 12 районов страны. Каких? Также можно...

Лучшие предпринимательские инициативы в регионах получат поддержку. До 30 марта на prospring.by открыт прием заявок от бизнесменов из 12 районов страны. Каких? Также можно уточнить на сайте. Победители состязания получат поддержку в виде товаров, работ или услуг, необходимых для реализации предпринимательской инициативы, на сумму до 25 тысяч долларов. Такая помощь на открытие своего дела предусмотрена проектом "Поддержка экономического развития на местном уровне в Беларуси", который финансируется ЕС и реализуется Программой развития ООН в партнерстве с Министерством экономики нашей страны.