Коммуналка в январе у многих белорусов выросла на 30%. Почему такие суммы?

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 фев – Sputnik. Коммунальные платежи за январь удивили многих белорусов: суммы в жировках выросли на 20-30% , а у кого-то и вовсе почти на 40%. Почему так?

В редакцию Sputnik читатели прислали несколько платежек. Изучили суммы.

Коммуналка за трехкомнатную квартиру +20%

В Бресте за коммунальные услуги жильцы трехкомнатной квартиры в декабре платили 68,52 рубля, а за январь уже – 85,08 (+20%). Коммуналка подорожала на 16,56 рублей.

© Photo : предоставлено читателем Sputnik Коммунальные платежи за трехкомнатную квартиру в Бресте в декабре 2020

Самая большая прибавка в зимние месяцы ожидаемо выходит за отопление. Тариф с декабря прошлого года не изменился – 20,6216 рублей за 1 Гкал. Так, за декабрь 2020 года на отопление этой квартиры израсходовано 0,7655 Гкал, за которые надо заплатить 15,79 рублей. В январе – 1,1155 Гкал, сумма к оплате вышла 23 рубля.

© Photo : предоставлено читателем Sputnik Коммунальные платежи за трехкомнатную квартиру в Бресте в январе 2021

Еще один пример из Минска. За коммунальные платежи жильцам трехкомнатной квартиры в январе выставлено к оплате 93,22 рубля. Месяц ранее коммуналка обошлась в 71,08 рублей. Итого – больше на 24%.

Тариф за отопление в последние два месяца – 20,5216 рублей за 1 Гкал. В этом январе за 1,5921 Гкал насчитали 32,83 рубля, а месяцем ранее – за 1,5651 Гкал вышло 32,09 рублей.

Другая жировка из "трешки" в Минске прибавила 31 рубль в январе (или 30%). Оплата за этот месяц составила 107,89 рубля против 76,69 рублей в декабре.

Жировка из Светлогорска за трехкомнатную квартиру в январе прибавила почти 30 рублей. За этот месяц сумма к оплате составила 99,4 рубля, за декабрь 2020 года – 70,85 рубля. Коммунальные платежи выросли почти на 29%.

За 1,5903 Гкал в этом январе хозяева заплатили 32,79 рублей, а в предыдущем месяце 1,2405 Гкал обошлись в 25,58 рублей.

Коммуналка за двухкомнатную +30%

В январе этого года платежка за двухкомнатную квартиру минчанину пришла на сумму 104,26 рубля. В прошлом же месяце за коммуналку к оплате было выставлено 73,30 рубля (меньше на 30%).

Для сравнения, за январь 2020 года сумма к оплате составила в размере 79,01 рубля: зима была потеплее, а тарифы за коммунальные платежи немного меньше.

© Photo : Предоставлено читателем Sputnik Коммунальные платежи за двухкомнатную квартиру в Минске в декабре 2020

Отопление в январе в этой квартире обошлось в 20,15 рублей (за 0,977 Гкал), а месяцем ранее – 16,55 рубля (за 0,8027 Гкал). Сравниваем с январем 2020 года: 13,22 рубля за 0,7154 потраченных на отопление Гкал (тариф тогда был поменьше - 18,4831 рубля за 1 Гкал).

© Photo : предоставлено читателем Sputnik Коммунальные платежи за двухкомнатную квартиру в Минске в январе 2021 года

Жировка из Минского района за двухкомнатную квартиру "потяжелела" почти на 40%. За этот январь по коммуналке начислено 89,90 рублей, за прошлый декабрь – 54,97 рублей.

Каждый пункт из перечня услуг прибавил по несколько рублей, поэтому в целом настолько и выросла вся коммуналка: изменились тарифы, свою роль сыграл несколько больший расход воды. (ФОТО пример 6)

Коммуналка в 2021 году подорожает дважды

Напомним, что в декабре прошлого года утвердили новые тарифы на жилищно-коммунальные платежи. Подорожание услуг по планам произойдет в два этапа : с 1 января и с 1 июня.

В Беларуси ежегодно с нового года увеличивают тарифы на ЖКУ в пределах 5 долларов в расчете на типовую "двушку" с тремя проживающими в ней людьми.

Как пояснили власти, с 1 января на 4,2 доллара подорожают услуги по техническому обслуживанию и капитальному ремонту жилых домов, газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, по обращению с твердыми коммунальными отходами, техническому обслуживанию лифта, запорно-переговорных устройств, санитарному содержанию вспомогательных помещений многоквартирного жилого дома, размеры возмещения расходов на электроэнергию.

С 1 июня на $0,8 вырастут тарифы на отопление и горячую воду.

За комментарием Sputnik обратился в Министерство ЖКХ. Мы опубликуем ответ, как только его получим.

*все квитанции, о которых идет речь в материале, есть в распоряжении редакции