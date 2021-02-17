«Чистой воды уголовщина». Генпрокурор прокомментировал «дело Белгазпромбанка»

Источник материала: Tut.by

Генпрокурор Беларуси Андрей Швед считает, что следствие по «делу Белгазпромбанка» проведено абсолютно объективно и беспристрастно. Об этом он заявил на церемонии присяги молодых сотрудников, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.



Андрей Швед. Скриншот видео «Беларусь 1»

— Во-первых, в период предварительного следствия прокуратура осуществляла надзор за объективностью и беспристрастностью дела. Во-вторых, мы свою оценку дали и слово сказали, направив дело в уголовный суд для рассмотрения. Сегодня можно отметить следующее: следствие проведено абсолютно объективно, беспристрастно. Собран огромный массив убедительных доказательств, свидетельствующих о том, что это абсолютно коррупционное дело — чистой воды уголовщина, не больше, не меньше, — отметил Андрей Швед.

Он подчеркнул, что практически все обвиняемые признали свою вину, дали признательные показания, сотрудничают со следствием, за исключением Виктора Бабарико.

Напомним, 17 февраля Верховный суд Беларуси начал рассматривать уголовное дело в отношении топ-менеджеров ОАО «Белгазпромбанк», в том числе в отношении экс-руководителя банка Виктора Бабарико, который летом 2020 года пытался выдвинуть свою кандидатуру на президентский пост.

По версии следствия, Виктор Бабарико, будучи председателем правления Белгазпромбанка, создал из числа своих заместителей организованную группу с целью систематически получать взятки: за 16 лет более 30 млн рублей.