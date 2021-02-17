Как самостоятельно купить и оформить квартиру в Беларуси. 5 важных шагов

Документы, показывающие, на основании чего возникло право собственности, также необходимы. Это может быть договор купли-продажи, договор приватизации, свидетельство о праве на наследство, договор с застройщиком, справка от застройщика об исполнении дольщиком (держателем облигаций) своих обязательств.

Бывает, что у собственника нет этих документов - утеряны. Тогда стоит заказать выписку из ЕГРНИ — Единого государственного регистра недвижимого имущества. Ее выдают за небольшую госпошлину в Агентстве по регистрации и земельному кадастру по месту нахождения объекта недвижимости. Кстати, заказать справку может не только собственник, но и вы.

В выписке будет: информация о собственнике, об основаниях возникновения права собственности, наличие обременения (арест, залог, уже заключенный договор купли-продажи с пока еще не перешедшим правом собственности).

Кстати, во время сделки нотариус или регистратор проверит эту информацию. Но лучше знать обо всем заранее, чтобы сделка не сорвалась в последний момент.

3. Проверяем прошлое квартиры

О квартирах с темным прошлым и судах с бывшими владельцами и неучтенными наследниками наслышаны все. Поэтому историю проверить нужно - насколько это возможно. Выяснить кто и когда был прописан в квартире, а также почему и куда выбыл. Покупателю эти данные не дадут. И лучше вместе с собственником сходить в РСЦ (ЖЭС) и взять там развернутую копию лицевого счета на квартиру (а не только отражающую текущую ситуацию по прописанным). В справке будет указано, кто и куда выписался (в том числе и в места лишения свободы, если был такой зарегистрирован) с того момента, как продавец стал собственником. И только. Все, что было до этого, — секрет.

Если собственник жил в этой квартире с начала ее появления или больше 10 лет, и с историей тех, кто с ним проживал за это время, все прозрачно, можно не волноваться (10 лет - срок исковой давности в большинстве случаев). Хуже, если квартира в собственности была меньше этого срока.

Государство защищает личные данные граждан, которые когда-то там жили, и ни вам, ни собственнику не дадут эту информацию. А вот агентству недвижимости дадут. Но за то, чтобы юристы агентства запросили эту информацию и изучили на предмет скользких моментов, придется заплатить.

Можно попробовать попросить вашего нотариуса запросить в РСЦ расширенную выписку обо всех прописанных и выписанных за все время существования квартиры. Но тут как повезет: нет законодательных документов, которые обязывали бы РСЦ предоставлять эти сведения нотариусам. Впрочем, нет и запрета.

Собственно, история - самый скользкий момент при самостоятельной покупке жилья. Без полной истории квартиры есть риски нарваться на суды. Так что, если собственник владеет квартирой совсем недолго, выбор непростой: либо платить агентству, либо купить кота в мешке, либо отказаться от покупки.

Когда рассматриваете расширенный лицевой счет, не стесняйтесь задавать вопросы: кто вам этот Иванов? Почему тут проживал? Куда переехал?

Если квартирой владеют несколько лет - узнайте, куда делся тот, кто ее продал? Возможно, с ним есть связь и он развеет все сомнения.

Напомним, перед окончанием приватизации в 2016-м году прокатилась волна мошенничеств. Мошенники "помогали" асоциальным элементам и людям с особенностями с приватизацией и продажей жилья, а бывших собственников выселяли в деревни. И до сих пор этих мошенников ловят и садят. А экс-собственники в суде признаются потерпевшими и могут сами (или их наследники, законные представители) подавать иски о признании сделки не действительной. В таком случае аннулируются и все последующие сделки с квартирой.

О бывших владельцах могут рассказать и соседи, которые прожили в этом доме всю жизнь. Они вспомнят, что шесть лет назад тут жил запойный Вася, а потом исчез, в квартире сделали ремонт и перепродали нынешнему владельцу. Последний может быть вполне добросовестным покупателем. Но вас это не застрахует от судов. Поэтому при любых сомнениях лучше отказаться от сделки.