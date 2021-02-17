|
«Считаем возможным вернуть нулевую ставку на лекарства». Как аптеки реагируют на подскочивший НДС
17.02.2021 14:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Спросили у игроков фармацевтического рынка, как они справляются с ростом цен после повышения НДС на лекарства и что ждет рынок фармпродукции. Пока ответила одна компания. Говорят, что стараются сохранять лекарства доступными и надеются на продолжение диалога и возврат к нулевой ставке.
С начала года в Беларуси ставка НДС на лекарства выросла до 10%. Следом стали меняться ценники в аптеках. Что не понравилось контролирующим органам, которые взялись
Пресс-служба холдинга «Аптека групп» на вопрос TUT.BY о ценах на лекарства сообщила, что их аптеки вводили скидки и старались сдерживать рост цен еще до принятого решения по НДС, придерживаясь «принципа невысоких, доступных цен для населения».
— Мы с пониманием относимся к той ситуации, которая сложилась в результате введения ставки НДС в 10%. Для населения это был бы высокий скачок цен, особенно для пенсионеров. И эта проблема требует решения, — говорит пресс-служба холдинга.
В компании отмечают, что с первых чисел февраля вместе с Министерством здравоохранения и МАРТ они обсуждают варианты и ищут пути решения проблемы ценообразования на лекарственные препараты.
— Из доступных вариантов это выделение групп населения и групп лекарственных средств (перечень основных лекарственных средств) и применение минимальных наценок, что позволит по этим товарам, для данных групп населения вернуться на уровень цен до введения НДС. Такой же вариант возможен для лекарственных средств, отпускаемых по электронным и бумажным рецептам, — комментирует пресс-служба «Аптека групп».
В компании считают возможным продолжить обсуждение вопроса применения ставки НДС для перечня основных лекарств, а также вернуть его к нулевой ставке. «Но этот вопрос уже в компетенции правительства», — отмечает представитель компании.
Ставки налога на добавленную стоимость на ввоз и продажу лекарств и медицинских изделий
В итоге в январе аптеки повысили цены на лекарства и медизделия, некоторые на 10%,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Аптеки удерживают цены на лекарства, но считают «возможным вернуть нулевую ставку НДС»
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)