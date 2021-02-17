|
Нацбанк отложил решение по ставке рефинансирования
17.02.2021 14:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 фев ― Sputnik. Правление Национального банка Беларуси отложило решение по ставке рефинансирования, сообщили в среду в пресс-службе регулятора.
В ходе предыдущего заседания правления Нацбанка 11 февраля прошлого года было принято решение о сохранении ставки рефинансирования без изменений в размере 7,75%.
Ключевой для экономики показатель
© Sputnik / Виктор Толочко
"Правлением Нацбанка отложено принятие решения по ставке рефинансирования и ставкам по постоянно доступным операциям регулирования ликвидности", - отметили в пресс-службе ведомства.
Теперь регулятор планирует дополнительно проанализировать динамику потребительских цен, а также оценить воздействие ключевых факторов, которые привели к ускорению инфляции.
Правление Нацбанка будет рассматривать конкретные вопросы на следующем заседании, которое будет проведено 12 марта текущего года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ходе предыдущего своего заседания в ноябре 2020 года регулятор принял решение сохранить ключевой показатель в экономике на уровне 7,75%.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)