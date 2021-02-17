Нацбанк отложил решение по ставке рефинансирования

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 фев ― Sputnik. Правление Национального банка Беларуси отложило решение по ставке рефинансирования, сообщили в среду в пресс-службе регулятора.

В ходе предыдущего заседания правления Нацбанка 11 февраля прошлого года было принято решение о сохранении ставки рефинансирования без изменений в размере 7,75%.

Ключевой для экономики показатель был установлен на этом уровне решением регулятора 1 июля 2020 года. Это исторически самый низкий показатель для отечественной банковской системы.

"Правлением Нацбанка отложено принятие решения по ставке рефинансирования и ставкам по постоянно доступным операциям регулирования ликвидности", - отметили в пресс-службе ведомства.

Теперь регулятор планирует дополнительно проанализировать динамику потребительских цен, а также оценить воздействие ключевых факторов, которые привели к ускорению инфляции.

Правление Нацбанка будет рассматривать конкретные вопросы на следующем заседании, которое будет проведено 12 марта текущего года.