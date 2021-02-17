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Комитет Госдумы РФ одобрил продление кредита БелАЭС на 2 года
17.02.2021 14:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 фев – Sputnik. Комитет Госдумы по энергетике поддержал готовящийся к принятию закон о ратификации протокола по Белорусской АЭС, сообщают
В прошлом году летом в Москве был
Таким образом, период использования кредита будет продлен до конца 2022 года, а дата начала погашения займа перенесена с апреля текущего года на апрель 2023-го. "Смешанная" на данный момент процентная ставка станет фиксированной и составит 3,3% годовых.
Кредит на БелАЭС
Россия выделила Беларуси займ, которые покрывает 90% стоимости контракта на возведение атомной электростанции в размере 10 миллиардов долларов. Изначально Минск должен был начать платить по кредиту через полгода после ввода Островецкой АЭС в эксплуатацию. Одним из условий было то, что первые платежи должны были поступить не позднее 1 апреля 2021 года.
Возврат денег по кредиту был предусмотрен 30 равными частями - по одной на каждые полгода. На одну половину всей суммы должны были начисляться проценты по ставке 5,23% годовых, на другую - по ставке LIBOR для шестимесячных депозитов в долларах, увеличенной на маржу в размере 1,83% годовых. При этом среднее значение процентной ставки по кредиту за весь прошедший период действия соглашения должно было составлять 4,11% годовых.
Белорусская АЭС
Строительство
Физический пуск первого энергоблока состоялся 20 августа, а 3 ноября его включили в общую энергосистему. На официальной церемонии его запуска с участием президента Беларуси Александр Лукашенко
Реактор АЭС выведен на
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Предусмотрено также снижение процентов по кредиту, причем ставка будет фиксированная, сейчас же она плавающая.
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