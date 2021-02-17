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Комитет Госдумы РФ одобрил продление кредита БелАЭС на 2 года

17.02.2021 14:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 фев – Sputnik. Комитет Госдумы по энергетике поддержал готовящийся к принятию закон о ратификации протокола по Белорусской АЭС, сообщают РИА Новости.

В прошлом году летом в Москве был подписан документ, который подразумевает внесение изменений в межправительственное соглашение о предоставлении государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции от 25 ноября 2011 года. Документ предполагает увеличение срока кредита и снижение процентной ставки по нему.

Таким образом, период использования кредита будет продлен до конца 2022 года, а дата начала погашения займа перенесена с апреля текущего года на апрель 2023-го. "Смешанная" на данный момент процентная ставка станет фиксированной и составит 3,3% годовых.

Кредит на БелАЭС

Россия выделила Беларуси займ, которые покрывает 90% стоимости контракта на возведение атомной электростанции в размере 10 миллиардов долларов. Изначально Минск должен был начать платить по кредиту через полгода после ввода Островецкой АЭС в эксплуатацию. Одним из условий было то, что первые платежи должны были поступить не позднее 1 апреля 2021 года.

Возврат денег по кредиту был предусмотрен 30 равными частями - по одной на каждые полгода. На одну половину всей суммы должны были начисляться проценты по ставке 5,23% годовых, на другую - по ставке LIBOR для шестимесячных депозитов в долларах, увеличенной на маржу в размере 1,83% годовых. При этом среднее значение процентной ставки по кредиту за весь прошедший период действия соглашения должно было составлять 4,11% годовых.

Белорусская АЭС

Строительство Островецкой АЭС по российскому проекту "ВВЭР-1200" завершается. Проект отвечает нормам МАГАТЭ. Станция будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый, один из них уже запущен.

Физический пуск первого энергоблока состоялся 20 августа, а 3 ноября его включили в общую энергосистему. На официальной церемонии его запуска с участием президента Беларуси Александр Лукашенко заявил, что республике нужна еще одна такая станция.

Реактор АЭС выведен на 100-процентную мощность 12 января.

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Теги: Минск
 
 
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Предусмотрено также снижение процентов по кредиту, причем ставка будет фиксированная, сейчас же она плавающая.
 
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