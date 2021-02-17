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Нацбанк отложил решение по ставке рефинансирования. Из-за ускорения инфляции ожидали ее подъема

17.02.2021 14:57 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Правление Национального банка отложило принятие решения по ставке рефинансирования и ставкам по постоянно доступным операциям регулирования ликвидности, говорится в пресс-релизе регулятора.

«В связи с необходимостью проведения дополнительного анализа прогнозной динамики потребительских цен и оценки длительности воздействия ключевых факторов, приведших к ускорению роста потребительских цен, принято решение рассмотреть соответствующие вопросы по денежно-кредитной политике на заседании правления 12 марта 2021 года», — сообщается в пресс-релизе.

Напомним, Нацбанк перенес заседание правления по вопросам денежно-кредитной политики с 12 на 17 февраля из-за проведения 11−12 февраля 2021 года VI Всебелорусского народного собрания.

С 1 июля 2020 года в Беларуси ставка рефинансирования установлена на уровне 7,75% годовых. Это рекордно низкий уровень, который стал возможным за счет нескольких лет низкой инфляции. К примеру, в 2019 году потребительские цены выросли на 4,7%, а в 2020-м инфляция разогналась до 7,4%. В январе она достигла 7,7% год к году. Эксперты предполагали, что из-за этого ставка может быть повышена.

 
 
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Правление Национального банка отложило принятие решения по ставке рефинансирования и ставкам по постоянно доступным операциям регулирования ликвидности,...
 
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