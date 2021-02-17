Контролеры против банкиров Румаса. В чем претензии и откуда насчитанный ущерб в 11 млн рублей?

Источник материала: Tut.by

Комитет госконтроля уличил бывших и действующих банкиров в лоббировании интересов совладельца Туровского молочного комбината (ТМК) Игоря Чернявского путем выделения льготных кредитов и нанесения ущерба государственному Банку развития как минимум на 11 млн рублей. Банкиры считают, что «аргументы, приведенные в качестве обоснования выявленных нарушений, являются результатом произвольного толкования нормативных актов со стороны проверяющих, а отбор некоторых фактов из общего ряда искажает реальную картину имевших место событий».





Напомним, две недели назад стало известно о задержании Игоря Чернявского, и. о. директора «Белорусской лесной компании» Геннадия Сысоева, который ранее был топ-менеджером Белагропромбанка и Белинвестбанка, действующих зампредов Белагропромбанка Владимира Подковырова и Натальи Шевцовой и первого заместителя глава Банка развития (БР) Татьяны Сосновской. Банкиры ранее работали под руководством Сергея Румаса, который в 2005—2010 годах возглавлял Белагропромбанк, а в 2012—2018 годах — Банк развития. Экс-премьера связывают также хорошие отношения и с Чернявским. Информированные источники назвали данное дело « атакой на Румаса », который почти месяц назад покинул Беларусь.

Как стало известно TUT.BY, в основу задержания банкиров легла внеплановая проверка Банка развития, которая велась КГК в апреле-декабре 2020 года. Так как ряд претензий силовиков относится к событиям 10-летней давности, когда только создавался БР, то следует кратко напомнить историю его появления.

Банк развития создан в соответствии с указом № 261 от 21 июня 2011 года. Его учредителями выступили Совмин и Нацбанк. Но БР — это не классический банк, а специализированный финансовый институт. Основное его отличие от коммерческих банков состоит в том, что он не работает с физлицами. Главной целью деятельности БР было развитие системы финансирования государственных программ и реализация социально значимых инвестпроектов. Создание Банка развития велось в тесном сотрудничестве с Международным валютным фондом и Всемирным банком и основывалось на анализе международной практики функционирования аналогичных институтов развития.

В 2012–2013 годах Банк развития принимал на дальнейшее обслуживание от коммерческих банков инвесткредиты, ранее выданные ими в рамках госпрограмм. По сути, речь шла о передаче «плохих активов» и оздоровлении Беларусбанка, Белагропромбанка и Белинвестбанка. Среди них оказались ресурсы, которые выделял Белагропромбанк для финансирования строительства Туровского молочного комбината. В рамках своей проверки контролеры сделали фокус именно на этой истории. Хотя льготные кредиты через Банк развития в рамках госпрограмм выделялись многим государственным и частным компаниям.

На что упирает КГК?

В 2012 году Банк развития принял активы Туровского молочного комбината на сумму 373,7 млрд неденоминированных рублей. В 2013 году БР выделил ТМК кредит на 55 млрд неденоминированных рублей. Через год банк реструктуризировал задолженность комбината на 188,9 млрд неденоминированных рублей при общей сумме кредитов 505,1 млрд неденоминированных рублей. В КГК считают, что Банк развития не имел оснований для таких действий. Данные решения «принималось на общих основаниях без применения индивидуальных подходов», заверили в БР.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Контролеры считают, что «инициатива передачи кредитов ТМК Банку развития исходила от должностных лиц Банка развития» (по их словам, об этом заявила и зампред правления Белагропромбанка Наталья Шевцова). При этом проверяющие сделали вывод, что «глава государства был введен в заблуждение для получения разрешения на неправомерную передачу активов ТМК». Стоит ответить, что в 2011—2012 годах передача кредитов Беларусбанка и Белагропромбанка Банку развития происходила при участии Минэка, Минфина, Нацбанка и правительства Беларуси. Проекты соответствующих решений оценивались и в Администрации президента. Сейчас ревизоры считают, что руководители Банка развития пролоббировали проекты документов через другие госорганы и банки.

Стоит отметить, что Александр Лукашенко просил Сергея Румаса курировать строительство ТМК, когда переводил его с должности вице-премьера на пост председателя правления Банка развития.

— Ваша родина и мое любимое место — это Припять, Туровщина. Там мы с вами начали грандиозный проект. Будучи вице-премьером, вы интересовались, контролировали этот проект. Я бы хотел, чтобы вы от этого проекта не уходили, — говорил в 2012 году Лукашенко. Он также одобрил, чтобы ТМК «управлял один банк».





Румас в бытность руководителем Белагропромбанка загорелся этим проектом после одной из командировок в Италию. Родилась идея наладить переработку молока с высокой добавленной стоимостью путем создания итальянской группы мягких сыров. Тем более что у банка на балансе имелось дочернее сельскохозяйственное предприятие «Туровщина».

Строительство ТМК в чистом поле стало частью государственной программы развития припятского Полесья на 2010−2015 годы. Это позволило получить часть кредитов по льготной ставке.

Ревизоры проверяли БР в 2014−2015 годах и не выявили особых замечаний, претензии возникли только сейчас. Стоит отметить, что контроль за целевым использованием средств, направляемых на финансирование госпрограмм, возложен на КГК. Но за прошедшее время по ТМК вопросов не было.

Противоречивый ущерб

По информации TUT.BY, по итогам проверки КГК насчитал ущерб госбанку в размере около 11 млн деноминированных рублей. Из них 10,6 млн — это разница между суммами процентов, которые были недополучены Банком развития от ТМК при начислении процентов по ставке, предусмотренной госпрограммой (7,5% годовых), и ставкой, которую банк гарантированно получил бы при рыночном размещении ресурсов.





Банкиры обращают внимание на ряд моментов. Во-первых, упущенная прибыль интерпретируется как ущерб. Во-вторых, проверяющие не учли экономию бюджетных средств в результате передачи Банку развития активов ТМК, поскольку, если бы такой передачи не было, то при сопровождении Белагропромбанком выданных ТМК кредитов происходило возмещение части процентов за пользование кредитами за счет бюджета. Итого могло быть как минимум 1,65 млн евро, 2,7 млн долларов и 1,65 млн деноминированных рублей. При этом расчете не учитывались кредиты, которые фондировались льготными депозитами Минфина.

В-третьих, в случае непредоставления ресурсов ТМК могли быть предоставлены кредиты, например, льнозаводам под аналогичную ставку (7,5% годовых).

В-четвертых, имеется противоречивость претензий проверяющих, когда, с одной стороны, расчет ущерба недополученных процентов осуществлялся исходя из необходимости размещения ресурсов на рыночных условиях, а с другой стороны, отмечается, что деньги необходимо было «предоставлять на льготных условиях, установленных законодательством, путем финансирования мероприятий, предусмотренных госпрограммами или иными решениями президента и (или) правительства в соответствии с основной целью Банка развития».

Финансирование бизнесов через другие банки

Речь о другой претензии контролеров. Мол, Банк развития осуществлял финансирование субъектов хозяйствования (не включенных в государственные программы, а также при отсутствии соответствующих решений президента и (или) правительства) через иные коммерческие белорусские банки (в том числе государственные), путем размещения в них межбанковских депозитов. В частности, по такой схеме осуществлялось кредитование аффилированных с Игорем Чернявским компаний. В качестве примера приводится кейс с Белинвестбанком, который в 2014—2016 годах возглавлял Геннадий Сысоев.



Дмитрий Брушко, TUT.BY

Одним из активно используемых Банком развития инструментов по размещению временно свободных средств выступают как раз межбанковские депозиты. Такие операции производятся при возникновении у банков потребности в ликвидности, о чем они в ряде случаев письменно запрашивают БР.

В Банке развития подчеркивают, что преследовали исключительно цели эффективного размещения временно свободных денежных средств, а коммерческие банки — свои цели фондирования активов. «Конечным результатом финансовой деятельности Банка развития является получение прибыли от размещения временно свободных денежных средств, которая, в свою очередь, выступает устойчивым ресурсным источником для выдачи новых долгосрочных кредитов. Размещение ресурсов посредством данного инструмента носило для Банка развития системный характер и никоим образом не замыкалось только на сделках с каким-то одним белорусским банком», отмечают в БР.

В Банке развития также подчеркнули, что предложения о том, чтобы временно свободные денежные средства могли направляться на финансирование инвестиционных проектов «достаточно опасны с точки зрения обеспечения бесперебойной работы Банка развития и обеспечения его финансовой устойчивости». В банке привели примеры отказов в выделении в 2013—2015 годах кредитов в белорусских рублях на льготных условиях. В частности, в БР поступали заявки без четко разработанных бизнес-планов.

Надо сказать, что свободные ресурсы Банка развития были задействованы и для кредитования строительства второй очереди ТМК в 2017—2018 годах. Дело в том, что в 2015—2016 годах Чернявский столкнулся с финансовыми сложностями из-за банкротства своей сети магазинов «Родная сторона» и развода с украинским партнером Николаем Лагуном. Белорусские банки-кредиторы пошли навстречу бизнесмену в части реструктуризации его долгов. Белагропромбанк, Белинвестбанк, Беларусбанк одобрили «конструктивные антикризисные меры, направленные на реструктуризацию долгового портфеля ТМК и дополнительное финансирование инвестиционных затрат 2-й очереди при условии предоставления соответствующего фондирования». Без увеличения мощностей ТМК «обслуживание накопленного долгового портфеля не представлялось возможным».

«Реализация банками-кредиторами всех запланированных мероприятий по реструктуризации существующих обязательств ОАО „Туровский молочный комбинат“ была учтена предприятием при разработке бизнес-плана инвестиционного проекта, что позволило Банку развития признать его финансово реализуемым и начать финансирование 2-го этапа», отметили в БР.

Кредиты Чернявскому

Контролеры также указали на предоставление Туровским молочным комбинатом и связанным с ним сельхозпредприятиям «Приозерское-агро» и «Дяковичи» нецелевых займов Игорю Чернявскому. По данным Банка развития, «за период с декабря 2014 года по май 2019 года бизнесмен получил в общей сложности 3,1 млн рублей, или менее 4% от суммы осуществленных инвесторами финансовых вложений».



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Вместе с тем за указанное время акционеры ТМК инвестировали значительный объем ресурсов в развитие как самих предприятий, так и сырьевой зоны комбината. В итоге объемы переработки молока выросли с 30 тонн в сутки в мае 2013 года до 600 тонн в конце 2020 года.

При этом вклады ТМК в уставные капиталы сельхозпредприятий превысили 61 млн рублей. Альтернативным источником финансирования предприятий сырьевой зоны ТМК являлось авансирование сельхозпредприятий под будущие поставки молока-сырья (34 млн рублей на 1 октября 2020 года) и отгрузка продукции (семена, ветпрепараты, удобрения) с отсрочкой оплаты (24,5 млн рублей). То есть ТМК фактически оплатил 4-месячную потребность в сырье-молоке. «Отдельными сельхозпредприятиями с учетом фактических результатов деятельности в молочном скотоводстве дебиторская задолженность может быть отработана за 2,5 года», отмечают в БР.

«Усилению финансовой стабильности, росту возможностей по расширению сырьевой зоны» способствовало вхождение в уставный капитал ТМК группы компаний «Конте Спа», которая выделила 41,2 млн евро.

Всего в Туровский молочный комбинат было вложено 115 млн евро.

Недавно руководство комбината заявило , что по итогам 2020 года ТМК вышел на прибыльную работу, окупится в 2023 году и рассчитается по инвестиционным кредитам к 2027 году.