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Нацбанк не принял решение по ставке рефинансирования
17.02.2021 15:05 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Правление Национального банка Беларуси 17 февраля на заседании по денежно-кредитной политике обсуждало вопросы ставки рефинансирования. Решение отложено до 12 марта.
Вместе с этим отложен и вопрос по регулировании операций по ликвидности.
В Нацбанке сообщили, что необходим дополнительный анализ.
«В связи с необходимостью проведения дополнительного анализа прогнозной динамики потребительских цен и оценки длительности воздействия ключевых факторов, приведших к ускорению роста потребительских цен, принято решение рассмотреть соответствующие вопросы по денежно-кредитной политике на заседании правления 12 марта 2021 года», - отмечает регулятор.
Ранее сообщалось, что Нацбанк должен был объявить свое решение по ставке еще в 12 часов с учетом того, что само заседание правления уже было перенесено на с 12 на 17 февраля из-за прошедшего на прошлой неделе ВНС.
Таким образом, ставка рефинансирования не изменилась - осталась на уровне 7,75%.
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Правление Национального банка Беларуси 17 февраля на заседании по денежно-кредитной политике обсуждало вопросы ставки рефинансирования. Решение отложено до 12...
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