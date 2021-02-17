Нацбанк не принял решение по ставке рефинансирования

Правление Национального банка Беларуси 17 февраля на заседании по денежно-кредитной политике обсуждало вопросы ставки рефинансирования. Решение отложено до 12 марта.

Вместе с этим отложен и вопрос по регулировании операций по ликвидности.

В Нацбанке сообщили, что необходим дополнительный анализ.

«В связи с необходимостью проведения дополнительного анализа прогнозной динамики потребительских цен и оценки длительности воздействия ключевых факторов, приведших к ускорению роста потребительских цен, принято решение рассмотреть соответствующие вопросы по денежно-кредитной политике на заседании правления 12 марта 2021 года», - отмечает регулятор.

Ранее сообщалось, что Нацбанк должен был объявить свое решение по ставке еще в 12 часов с учетом того, что само заседание правления уже было перенесено на с 12 на 17 февраля из-за прошедшего на прошлой неделе ВНС.

Таким образом, ставка рефинансирования не изменилась - осталась на уровне 7,75%.