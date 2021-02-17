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Нефтепродукты и удобрения из Беларуси пойдут через порты Ленобласти

17.02.2021 15:13 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 фев ― Sputnik. Принципиальное решение о переносе белорусского экспорта в порты Ленинградской области принято руководством страны, сказал губернатор российского региона Александр Дрозденко.

Ранее стало известно, что белорусский лидер Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому экспорт белорусских нефтепродуктов переносится из портов балтийских республик на российскую территорию.

"Я очень рад, что поставлена точка в вопросе перевода белорусских грузов на ленинградскую землю. Белорусские коллеги выезжали, смотрели наши портовые мощности", - приводит слова губернатора официальный Telegram-канал области.

При этом Александр Дрозденко не стал скрывать, что пока сохраняются такие проблемные вопросы, как урегулирование железнодорожных тарифов.

"Но главное — принципиальное решение есть. Мы в ближайшее время проведем в правительстве встречу с владельцами терминалов и обсудим планы", - подчеркнул глава российского региона.

В завершение он уточнил, что пока стороны ведут переговоры "о нефтеналивных грузах и минеральных удобрениях".

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Теги: Минск
 
 
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Белорусские власти приняли принципиальное решение о переориентации экспорта собственной продукции с портов балтийских республик на российские гавани.
 
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