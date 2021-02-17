Минск заподозрил российские компании в желании сорвать договор о перевалке нефтепродуктов

Источник материала: Tut.by

В Минске начали опасаться, что соглашение Министерств транспорта Беларуси и России о перевалке белорусских нефтепродуктов через российские порты может так и остаться неподписанным, сообщил Интерфаксу источник с белорусской стороны, близкий к переговорам.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Подписание соглашения находится под угрозой срыва из-за российских компаний, которые пытаются устраниться от пакетного формата сделки. Проблема в том, что без синхронного подписания соглашения и контрактов с операторами все договоренности в этой сфере банально трансформируются в одностороннюю форму обязательств с белорусской стороны, — сказал он.

12 февраля пресс-служба Минтранса России сообщила, что министр транспорта России Виталий Савельев и министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко подпишут 15 февраля соглашение об организации перевалки белорусских нефтепродуктов в портах РФ. Более того, было сообщено , что операторы морских портовых терминалов Ленинградской области и Санкт-Петербурга подтвердили готовность перевалки белорусских нефтепродуктов и предоставление скидок при условии заключения долгосрочных договоров, исходя из планируемого объема нефтепродуктов.

Однако в тот же день в Минтрансе Беларуси Минск перенес подписание соглашения о перевалке нефтепродуктов в портах России">сказали, что подготовка к подписанию затянулась и предполагаемая встреча министров откладывается. В частности, затянулись «внутригосударственные процедуры по подготовке к подписанию соглашения». Кроме того, на тот момент не были готовы и контракты с российскими операторами портовых терминалов в Петербурге и Усть-Луге и с железнодорожным оператором. В Минске отметили тогда, что эти документы должны быть подписаны одновременно с межведомственным соглашением.

16 февраля Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения о перевалке и уполномочил белорусский Минтранс на переговоры и подписание этого соглашение «при достижении договоренности в пределах одобренного проекта».

В августе 2020 года после введения санкций со стороны балтийских государств на фоне протестов в Беларуси Александр Лукашенко пригрозил перебросить белорусские грузы в порты РФ. Минск и Москва в течение четырех месяцев обсуждали условия возвращения белорусских нефтепродуктов в российскую гавань. Итогом этих обсуждений стал проект межправительственного соглашения о транспортировке и перевалке нефтепродуктов, предназначенных на экспорт в третьи страны, через российские порты. 25 января российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым поручил Министерству транспорта РФ провести переговоры и подписать с Беларусью данный документ.